Mundo Beijo dos Dinossauros surpreende em fronteira na Ásia A escultura fica na cidade chinesa de Erenhot, mas bem perto da cidade de Zamyn-Üüd, na Mongólia. Fica a poucos metros da fronteira, mas não exatamente na linha divisória entre os dois países. Na prática, porém, muitos consideram fronteira. Por Flipar

Ken Marshall wikimedia commons