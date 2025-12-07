Trilha revive legado de rei que tem fama de “esquecido” na Inglaterra

Mais de mil depois, o rei Athelstan — em sua grafia original — recebe uma homenagem especial: a inauguração do Athelstan Pilgrim Way, trilha de 160 quilômetros para ciclistas e caminhantes. O trajeto começa na Abadia de Malmesbury e conecta 36 igrejas em North Wiltshire, no interior do país.
O projeto integra as celebrações Athelstan 1100, em homenagem à coroação do rei em 925. e inclui escavações arqueológicas, palestras históricas e uma peregrinação simbólica de 11 dias. O trajeto termina em Kingston-upon-Thames, onde Etelstano foi coroado.
David Pope idealizou o Caminho de Peregrinação de Athelstan, mapeando e percorrendo os 160 quilômetros antes da estreia. Ele criou o “Passaporte de Peregrinação”, carimbado em cada uma das 36 igrejas do trajeto. A iniciativa, asim, valoriza a história e incentiva a conexão espiritual dos caminhantes.
A monarquia britânica, aliás, possui uma longa história que remonta há mais de mil anos, cheia de eventos marcantes, tradições e transformações que refletem a evolução da sociedade britânica. Veja sua história.
Do ano 500 até início do Século 10, a região viveu sob o regime da heptarquia, ou seja, sete reinos diferentes, que depois vieram a se fundir e formar o Reino da Inglaterra.
Um dos reinos famosos da heptarquia foi o Reino de Wessex. Um dos monarcas que marcaram foi Alfredo, o Grande, que comandou de 871 a 899. Apenas dois monarcas britânicos receberam a alcunha de 'O Grande'.
Outro monarca britânico que recebeu o título de 'O Grande' foi Canuto (foto), que comandou de 1016 até 1035. Já o seu filho, Haroldo I, ficou até 1040.
Depois, veio Hardacanuto (1040-1042, foto), outro filho de Canuto. A sucessão seguiu com Eduardo, o Confessor (1042-1066). Este era irmão de Hardacanuto, mas apenas por parte de mãe.
Em janeiro de 1066, morreu Eduardo e assumiu Haroldo II (foto), filho de Goduíno, sogro de Eduardo, o Confessor.
Em outubro daquele ano, Guilherme I, que era o Duque da Normandia, uma região francesa, invadiu e conquistou a Inglaterra. Ele, aliás, era primo de Eduardo, o Confessor. Na batalha pela invasão, Haroldo II foi morto. Um dos feitos de Guilherme foi trocar a capital de Winchester para Londres.
Dessa forma, estava sendo 'inaugurada' a Dinastia da Normandia, após a Dinastia de Wessex (927 até 1013), Dinastia de Knýtlinga (1013 até 1014), outra Dinastia de Wessex (1014-1016), outra Dinastia de Knýtlinga (1016-1042) e a terceira de Wessex (1042-1066). Na foto, o brasão da Dinastia de Wessex.
Wessex, como já destacado, foi uma das regiões da heptarquia inglesa. Já Knýtlinga (foto) foi uma casa real dinamarquesa. Dessa forma, nos primeiros anos de Reino da Inglaterra, houve francês, inglês e dinamarquês no comando.
O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa.
Eduardo I ou apenas Eduardo Pernas Longas comandou de 1272 até 1307, ano de sua morte. Ele foi responsável por uma grande reforma administrativa. Também foi da Dinastia Plantageneta.
Henrique V governou de 1413 até 1422 e foi um dos responsáveis pelo fim da Guerra dos Cem Anos, contra a França. Fez parte da Dinastia de Lencastre, uma ramificação da Dinastia Plantegeneta.
Henrique VIII comandou de 1509 até 1547, sendo membro da Dinastia de Tudor, que tem origem galesa. Ele ficou marcado por romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana, além de outros conflitos com a França.
Ele rompeu porque a Igreja Católica não aceitava que ele se casasse novamente. De 1509 a 1533, foi casado com Catarina de Aragão. Naquele ano, rompeu e foi casar com Ana Bolena (foto).
Da união de Henrique com Catarina, nasceu Maria I, a primeira Rainha da Inglaterra. Ela chegou a ser considerada filha ilegítima do pai e precisou acionar a Justiça para poder assumir o trono. Assumiu em 1553, ficando até 1558.
O Reino da Inglaterra, como já destacado, durou até 1707, quando o país se juntou à Escócia e formou o Reino da Grã-Bretanha. A Rainha Ana comandou a Inglaterra de 1702 a 1707 e depois foi Rainha britânica de 1707 até 1714.
A Rainha Vitória assumiu em 1837, com apenas 18 anos. Ela ficou até 1901, sendo a segunda mais longeva. Foram 63 anos no comando, atrás apenas da Rainha Elizabeth.
A Rainha Elizabeth II ficou no trono por 70 anos, entre 1952 e 2022, quando morreu. Ela pertencia à Dinastia de Windsor, com origens alemãs.
Atualmente, o Reino Unido tem, além de Inglaterra e Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.
O atual monarca é o rei Charles III. Ele foi coroado no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia contou com a presença de dignitários de todo o mundo.