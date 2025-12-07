Economia

Ciudad del Este: a força do comércio na fronteira do Brasil com Paraguai

Conhecida como um dos principais destinos de comércio da América Latina, a Ciudad del Este faz fronteira com Foz do Iguaçu (Brasil) e Puerto Iguazú (Argentina). Essa ligação acontece através da Ponte da Amizade, porém o local tem outros pontos turísticos que chamam a atenção.

Por Flipar
Cmasi/Wikimedia Commons

É a maior cidade dentro do que é chamado de 'Tríplice Fronteira', que faz divisa com Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Iguazú, Argentina. Aqueles que compõem um grande conglomerado urbano de quase um milhão de habitantes.

Flaviohmg/Wikimedia Commons

Fundada em 1957, Ciudad del Este fica localizada no extremo leste do Paraguai, às margens do rio Paraná. É a capital do departamento do Alto Paraná e está situada a 327 km da capital do país, Assunção, interligada pela Rota 2.

Flickr

Em sua história, a cidade foi fundada sob o nome de 'Puerto Flor de Lis'. Anos depois, a alcunha foi modificada para 'Puerto Presidente Stroessner', em homenagem ao Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner.

- Reprodução de Rede Social

Após o golpe de estado que depôs o ditador em 3 de fevereiro de 1989, o comando revolucionário utilizou o nome Ciudad del Este. A mudança, então, foi confirmada através de um plebiscito por cidadãos.

Overkill53/Wikimédia Commons

A conexão com o Brasil acontece na tradicional Ponte Internacional da Amizade, que foi construída durante as décadas de 1950 e 1960. Divisa do Paraguai com os territórios da Argentina (Puerto Iguazú) e do Brasil (Foz do Iguaçu/PR).

Divulgação

O tratado de construção da ponte foi assinado em 29 de maio de 1956, pelos governos do Brasil e do Paraguai. Foi inaugurada, então, em 27 de março de 1965 por Castelo Branco, presidente do Brasil e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai.

Reprodução de vídeo G1

A estrutura imponente da ponte e a vista panorâmica que ela proporciona do Rio Paraná e das cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este são motivos suficientes para uma visita.

Commons Wikimedia

Nas proximidades de Ciudad del Este, encontra-se a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, na divisa entre Brasil e Paraguai. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção.

wikimedia commons enioprado

Para se aproximar da cidade, existem duas opções de aeroportos nos territórios vizinhos, do outro lado da ponte. O Internacional Guarani, em Minga Guazú, na divisa do Brasil com o Paraguai, e o Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Fernando Barbosa - wikimedia commons

A cidade paraguaia é caracterizada por ser uma altamente comercial e industrial, sendo principalmente conhecida por ser uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.

Divulgação

Afinal, é conhecida pelas suas lojas de importados e grandes oportunidades para compras. Além disso, abriga cerca de 50% de todas as indústrias que operam sob o regime de maquila (voltado a montagem e finalização de produtos) no Paraguai.

Reprodução de Youtube

A cidade atrai visitantes de todo o mundo em busca de bons preços e variedade de produtos. É repleta de shoppings, lojas e mercados, cada um oferecendo uma experiência única.

Reprodução de Youtube

Na área da cultura, o Museu da Terra Guarani é um destaque, oferecendo uma visão fascinante sobre a história e a cultura dos povos indígenas da região. A tradição indígena guarani tem influência na música, culinária, danças e outros elementos e nesta cidade não é diferente.

Divulgação

Com acervo dedicado à história local, o Museu Municipal El Mensú tem entrada gratuita. O nome é uma alusão ao mensú, trabalhador que atuava nas grandes extensões de florestas das quais eram extraídas riquezas como erva-mate e madeira.

divulgação Trip Advisor

Conhecido como Centro de Investigação de Animais Silvestres, o zoológico está na Usina, em uma área de 12 hectares e tem dezenas de animais resgatados pelos órgãos de fiscalização.

Reprodução de Instagram @victorromero02

Com 4 mil m² de área, o 'Museo Planet 3D' expõe mais de 100 desenhos tridimensionais pintados por cerca de 40 artistas internacionais.

Conheça a Ciudad del Este - Divulgação

O Parque Monday, que fica a aproximadamente 10 km da Ciudad del Este, em Presidente Franco, abriga três saltos de 40 m de altura, conhecidos como quedas d’água de Saltos del Monday.

- Reprodução de Facebook Aventura Monday

O Monumento científico Moisés Bertoni foi construído em homenagem ao cientista, botânico e biólogo Moisés Bertoni, responsável por estudar a história e o desenvolvimento paraguaio e autor de importantes descobertas.

Divulgação e Flickr Rodrigo Soldon

A maior igreja da Ciudad Del Este foi construída em homenagem ao padroeiro do Paraguai, San Blas, no ano de 1964. Vale destacar que a Catedral tem o formato semelhante a um barco.

Cmasi/Wikimédia

Na cidade, há a maior mesquita islâmica da América do Sul. Inaugurada em 2016, contempla arquitetura grandiosa, com duas torres de 35 metros de altura.

Cmasi/Wikimédia Commons

No Shopping Paris, o Snow Park apresenta quatro mil metros de extensão oferece 18 atrações para quem deseja se divertir no gelo. Entre as opções, estão tobogã, patinação e esculturas de neve.

Reprodução de Youtube e divulgação

O Marco das Três Fronteiras foi inaugurado em 1.903, com três estruturas, cada uma localizada em uma cidade da Tríplice Fronteira.

- Flickr Zig Koch - MTUR

Veja Mais