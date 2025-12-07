Galeria Ave que imita mais de 20 espécies recebe homenagem de maestro Nativo da Amazônia, o xexéu (Cacicus cela) chama atenção por suas múltiplas habilidades. Além de imitar sons de aves e mamíferos, é um verdadeiro artesão na construção de ninhos elaborados. Por Flipar

flickr - Félix Uribe