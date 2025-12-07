Galeria Astronauta registra luzes vermelhas e faz foto rara da aurora O astronauta Don Pettit, que está a bordo da Estação Espacial Internacional, fez um registro raro : uma aurora vermelha brilhando sobre a Terra. Ele disse que esse fenômeno de grande intensidade e nessa coloração só ocorre duas ou três vezes durante um período de seis meses de missão no espaço. Por Flipar

Divulgação Nasa