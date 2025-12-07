Galeria O poder terapêutico das estâncias hidrominerais brasileiras A água mineral além de causar bem-estar e refrescar, traz inúmeros benefícios à saúde do consumidor. Ela contribui na prevenção de doenças, traz mais disposição e ajuda na sensação de saciedade. Mais que isso, também está presente nas chamadas termas, que valorizam as propriedades medicinais deste líquido. Por Flipar

Divulgação