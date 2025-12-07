Galeria Chipre é a ‘Ilha de Afrodite’, deusa do amor; conheça seus encantos Todos os anos, em 16 de agosto, é celebrado o dia da Proclamação da Independência de Chipre. Originalmente, se tratava de uma colônia governada pelo Reino Unido de 1878 até 1960. Ao se tornar uma república independente, Makarios III foi eleito presidente, e Fazil Küçük, o vice, representando os cipriotas turcos. Por Flipar

Arquivo Federal Alemão / Domínio Publico