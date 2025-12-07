Empadinhas e empadões: origem de um dos quitutes mais populares do planeta

No sÃ©culo XIX, os pastelÃµes pequenos eram conhecidos como 'empadas de caixa'. Uma outra razÃ£o do sucesso das empadas e empadÃµes era de que serviam como refeiÃ§Ãµes para os seguidores da Igreja CatÃ³lica nos dias de abstinÃªncia de consumo de carne de vaca ou suÃ­na.