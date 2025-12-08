Celebridades e TV Paul Walker: ídolo da alta velocidade morreu precocemente em acidente de carro Conhecido por sua marcante participação em cinco filmes da franquia 'Velozes e Furiosos', Paul William Walker IV nasceu em 12/09/1973, em Glendale, Califórnia. Filho da modelo Cheryl Crabtree e do boxeador Paul Walker III, cresceu ao lado de quatro irmãos e foi criado em um ambiente conservador ligado à igreja mórmon. Por Flipar

reprodução/redes sociais