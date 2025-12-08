Tecnologias avançadas criam sensações e experiências únicas em shows ao vivo

A estrutura é impressionante: tela LED de 16k, 15 mil m² e 160 mil alto-falantes!
Avaliada em US$ 2,3 bilhões, a arena representa o futuro dos shows — porém, viável apenas para poucos por causa dos custos.
Especialistas afirmaram recentemente ao jornal O Globo que esse tipo de estrutura é inviável no Brasil e em grande parte do mundo.
Mas quem tem produção de alto custo garantida pode recorrer a diversas tecnologias avançadas. O espetáculo “ABBA Voyage”, que acontece em Londres desde 2022, usa 'avatares interativos' e custou US$ 175 milhões para ser criado.
Especialistas do setor tecnológico apostam que os óculos de realidade aumentada, integrados ao celular, permitirão experiências personalizadas nos shows.
'Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais', afirmou Rafael Lazarini, vice-presidente da produtora Live Nation para a América Latina.
Outra evolução que deve ocorrer são as telas 3D semelhantes às de painéis digitais de Tóquio e Nova York, que poderiam trazer efeitos visuais impressionantes, como instrumentos 'saindo' da tela.
Batman Zavareze, diretor de arte de grandes artistas brasileiros, acredita que, em breve, as telas serão substituídas por projeções holográficas avançadas.
'A gente não vai mais precisar de uma tela física, ela vai se abrir de forma etérea, em camadas. O mais próximo disso é a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada', afirmou ele.
A Sphere, em Las Vegas, foi inaugurada em 29 de setembro de 2023. Os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais e deixaram muitos internautas impressionados.
Para sua estrutura, foram utilizadas 3 mil toneladas de aço no telhado da cúpula e uma estrutura interna de 730 toneladas para suportar as telas de LED e o sistema de áudio.
Tem 112 metros de altura e 157 metros de largura em seu ponto mais amplo. É considerada a maior estrutura esférica do mundo.
O exterior da Sphere é coberto por uma gigantesca tela de LED de alta resolução, que se estende por mais de 54 mil metros quadrados, transformando a estrutura em um espetáculo visual por si só.
Por dentro, a experiência é ainda mais impactante. A tela de LED de 15 mil metros quadrados é considerada a maior e mais alta do mundo.
A tela proporciona um ambiente visual imersivo que transporta a audiência para vários tipos de cenários.
A capacidade da Sphere é de 18 mil pessoas sentadas, com espaço para até 20 mil se forem consideradas as que ficam em pé.
Todos os assentos têm acesso à internet de alta velocidade, e 10 mil assentos incorporam tecnologia háptica, o que significa que eles podem vibrar e simular movimentos, aumentando a sensação de imersão.