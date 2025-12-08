Pra quem não viu: Mergulhador bate recorde em lago congelado; e só de sunga

A façanha foi do nadador tcheco David Vencl, de 40 anos.
O mergulho foi nas águas geladas do Lago Sils, na Suíça. Localizado no Vale da Engadina, nos Alpes suíços, esse lago é conhecido por suas águas cristalinas cercadas por montanhas imponentes.
Esse lago fica no cantão de Grisons, na região da Engadina, a 327 km da capital suíça, Berna. É um destino popular para esportes ao ar livre, como vela, windsurf e trilhas, especialmente no verão.
David Vencl usou apenas uma sunga, touca e pés de pato para mergulhar na água.
Já na preparação, o espanto de quem estava superagasalhado no ambiente gélido, vendo o mergulhador apenas de sunga.
David se preparou, deu aquela escorregada para se aclimatar...
E mergulhou para cumprir o desafio de superar mais um recorde.
A temperatura da Ã¡gua no lago varia de 1ÂºC a 3ÂºC.
David Vencl conseguiu a proeza de afundar até 52,1 metros com um único fôlego.
Ele fez o percurso e voltou à superfície em 1 minuto e 54 segundos.
Ao retornar, Vencl cuspiu um pouco de sangue, descansou por um minuto e depois comemorou o recorde.
Ele foi levado ao hospital por precaução, mas foi liberado em seguida após os médicos confirmarem que ele estava bem de saúde.
Com esse feito, David Vencl conquistou mais uma entrada no Guinness World Records (o Livro dos Recordes).
David Vencl também é recordista na categoria de nado mais longo sob o gelo com a respiração presa.
Esse tipo de modalidade exige que a pessoa mergulhe num buraco aberto na camada gigantesca de gelo e percorra uma distância, submerso, até voltar.
Em 2021, David Vencl fez isso e percorreu 80,99 metros de distância num lago gelado na Áustria.
Com isso, ele superou o antigo recordista, o dinamarquês Stig Severinsen (foto), em 5 metros.
Parabéns ao recordista e sucesso!