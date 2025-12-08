Estilo de Vida História da rosa: a ‘dama’ das flores enobrece e apaixona A rosa é uma das flores mais antigas cultivadas pelo ser humano, com registros que remontam a mais de 5 mil anos na Ásia Central. Símbolo de beleza e amor, ela atravessou séculos como uma das flores mais admiradas do mundo. Por Flipar

Imagem gerada por i.a