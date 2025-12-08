Animais Ilha remota no Atlântico Norte tem população de cavalos selvagens com habilidades ‘únicas’ Uma faixa de terra isolada a 300 quilÃŽmetros da Nova EscÃ³cia, no AtlÃ¢ntico Norte, Ã© o lar de uma das populaÃ§Ãµes de cavalos selvagens mais singulares do mundo. Por Flipar

Wikimedia Commons/Paul Gierszewski