Novo projeto pode levar Anitta ao papel de Carmen Miranda

A possível escolha da cantora dialoga com a admiração antiga que ela demonstra pela Pequena Notável. Em 2022, Anitta chamou atenção ao usar um figurino baseado no clássico look de Carmen no filme 'Uma Noite no Rio', durante o American Music Awards.
Mais recentemente, voltou a homenageá-la ao surgir caracterizada como a artista no carnaval carioca. Até agora, não houve confirmação oficial por parte de Anitta. Caso o acerto se concretize, o trabalho pode marcar um novo e relevante passo na carreira artística da cantora.
Recentemente, o Imperator, na Zona Norte do Rio, inaugurou a mostra “Carmen - Embaixatriz do Samba”, em parceria com o Museu Carmen Miranda. A exposição transporta o público para o universo vibrante e único da cantora.
Ícone internacional, Carmen Miranda levou o samba, a moda e a identidade brasileira para o mundo. Sua trajetória transformou a cultura nacional e elevou o samba ao status de patrimônio global.
Sete décadas após sua morte, aliás, a obra de Carmen Miranda entrou oficialmente em domínio público. A cantora agora pode ser reinterpretada e compartilhada livremente por artistas, educadores e fãs em todo o mundo.
Clássicos como “O Que É Que a Baiana Tem?” e “Chica Chica Boom Chic” podem ser recriados, remixados e celebrados por novas gerações. 'Carmen é o Brasil. O samba é o Brasil por causa da Carmen”, declarou o cineasta Raphael Bittencourt.
Museus, artistas e produtoras culturais já planejam remixes musicais, exposições, documentários e até instalações interativas com base na obra da artista. Seu estilo - turbantes, frutas tropicais e cores vibrantes - continua inspirando moda, arte e cinema.
Carmen Miranda, um dos maiores nomes que projetaram o Brasil no exterior, deixou um legado tão importante que há um museu com sua memória. O Museu Carmen Miranda fica no Rio de Janeiro e expõe um acervo precioso sobre vida e obra da artista.
Carmen Miranda nasceu em Portugal, mas veio com sua família para o Brasil quando tinha menos de um ano de idade. Carmen destacou-se pela versatilidade: trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Ela investiu numa carreira nos Estados Unidos e alcançou grande sucesso.
A famosa revista Rolling Stones chegou a elegê-la como a 15ª maior voz do Brasil no exterior. Seu primeiro álbum foi gravado em 1929, com o compositor Josué de Barros.
Graças à gravação da canção ‘Pra Você Gostar de Mim’, de Joubert de Carvalho, Carmen se tornou uma estrela no Brasil e foi considerada a principal intérprete do samba na década de 1930. Por sinal, foi a primeira artista a fechar um contrato de trabalho com uma emissora de rádio a nível nacional.
Depois de assistir à performance de Carmen Miranda no Cassino da Urca, Lee Shubert, produtor da Broadway, propôs um contrato de oito semanas para ela se apresentar na revista musical ‘The Streets of Paris’ (As estradas de Paris), em 1939.
Um ano depois, a também atriz estreou no cinema norte-americano, no filme ‘Serenata Tropical’. Ao todo, a artista participou de 14 filmes nos Estados Unidos entre as décadas de 1940 e 1950.
Carmen também foi elogiada pelo desempenho no filme 'Copacabana' , em 1947, ao lado de Groucho Marx, o mais carismático dos comediantes Irmãos Marx.
A atriz também contracenou com Jerry Lewis e Dean Martin. Eles faziam enorme sucesso em comédias, nas quais Dean era o amigo galã que segurava as pontas de Jerry, sempre atrapalhado.
Ela chegou a ser a mulher com a melhor remuneração do país, de acordo com o Departamento de Tesouro Americano. Suas performances contribuíram para a popularização da música brasileira pelo mundo.
O apelido ‘Pequena Notável’ foi concedido pelo radialista César Ladeira, devido à baixa estatura da estrela, que tinha 1,52 m. Outros sucessos da cantora, além de 'Pra Você Gostar de Mim', são 'Mamãe Eu Quero' e 'Tico-Tico no Fubá'.
Carmen Miranda foi encontrada morta na manhã de 5/08/1955, no corredor de sua casa em Beverly Hillls. Ele sofreu ataque cardíaco, aos 46 anos.