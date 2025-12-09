Marisa Monte leva turnê sinfônica a Salvador

No palco, a cantora será acompanhada por uma orquestra formada por 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur, além de sua banda habitual, que mantém a base pop e percussiva do show.
A capital baiana integra o inÃcio da segunda etapa da turnÃª, que jÃ¡ percorreu importantes cidades brasileiras. Antes, Marisa tambÃ©m se apresenta em Recife, no dia 14 de marÃ§o. As vendas de ingressos ainda serÃ£o divulgadas.
Recentemente, a cantora fora anunciada para a Maratona Cultural 2026 em Florianópolis, Santa Catarina. O evento será de 20 a 23 de março e a artista foi a primeira a ter o nome confirmado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta incrível cantora? Venha com o Flipar!
Marisa de Azevedo Monte nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1 de julho de 1967. É filha do engenheiro Carlos Saboia Monte e de Sylvia Marques de Azevedo Monte. O pai da artista foi diretor da Portela até 1975 e ela teve contato com os sambistas da época.
Desde pequena, Marisa demonstrou interesse pela música, fazendo aulas de piano e bateria. Na época, ela tinha como ídolos Maria Callas, Billie Holiday e Carmen Miranda.
Aos dezenove anos, Marisa abandonou o curso na Escola de Música, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e mudou-se para Roma, na Itália. Por lá, durante dez meses, aprofundou estudos de canto lírico. Na volta, passou a fazer apresentações em bares e casas noturnas.
O produtor musical Nelson Motta se tornou diretor do primeiro show após o retorno de Marisa, em 1987. Desse modo, o evento 'Veludo Azul' teve temporadas no Rio e em São Paulo, e foi um sucesso de público e crítica.
Marisa, em 1989, foi convidada pela TV Manchete a gravar seu primeiro especial, que logo após foi lançado em dois formatos, LP e VHS. O primeiro grande sucesso de Marisa, 'Bem Que Se Quis', fez parte da trilha sonora da novela da TV Globo: O Salvador da Pátria.
Lançado pela EMI, o álbum vendeu 500 mil cópias, um sucesso para uma artista estreante. O disco entrou na lista dos 100 melhores da música brasileira, feita pela revista Rolling Stone Brasil.
O disco 'Mais', de 1991, mostrou um amadurecimento em relação ao álbum anterior, com a música 'Beija Eu'. Em 1994, lançou o terceiro álbum, 'Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão', que a própria cantora co-produziu com Lindsay.
No fim dos anos 1990, a cantora conquistou sua independência musical durante a renovação de seu contrato com a EMI. Além disso, como produtora, atuou em 'Omelete Man' (1998), segundo disco de Carlinhos Brown, e 'Tudo Azul' (1999), da Velha Guarda da Portela.
Marisa lançou, em 2000, o disco 'Memórias, Crônicas e Declarações de Amor' e trabalhou com Arnaldo Antunes, Cury e Carlinhos Brown. Por ele, ela ganhou um Disco de Diamante, embalando o hit 'Amor I Love You', música mais tocada do ano de 2000.
O álbum ganhou vários prêmios, sendo o mais importante deles um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro. No ano seguinte, Marisa lançou o DVD gravado ao vivo no Rio de Janeiro, com um orçamento de R$ 1,5 milhão.
Em 2002, a cantora lançou seu 6º álbum, em parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. O trio adotou o nome de Tribalistas. A venda do CD alcançou a marca de 1,5 milhão de cópias no Brasil, alçado pelas canções 'Já Sei Namorar', 'Velha Infância' e 'É Você'.
Marisa voltou ao cenário musical no primeiro semestre de 2006, quando lançou simultaneamente dois discos: 'Infinito Particular' e 'Universo ao Meu Redor', o primeiro dedicado a canções inéditas pop.
Com 'O Que Você Quer Saber de Verdade' (2012), alçou três hits: 'Vilarejo', 'Ainda Bem' e 'Depois'. Monte é uma das artistas musicais brasileiras que mais venderam em todos os tempos, com a comercialização estimada em mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo.
Marisa ganhou diversia prêmios e reconhecimentos, incluindo cinco Grammy Latino, sete Video Music Brasil, nove Prêmio Multishow de Música Brasileira, cinco APCA e seis Prêmio TIM de Música.
Marisa foi casada com o músico Pedro Bernardes, entre os anos de 2002 a 2007, e dessa união tiveram um filho, Mano Wladimir. Ela também é mãe de Helena, de seu casamento com o empresário Diogo Pires Gonçalves, seu marido desde 2008.
Em maio de 2025 a Revista Rolling Stone elegeu as 5 melhores cantoras brasileiras da história. E Marisa está numa lista ao lado de Maria Bethania e de três que já morreram: Clara Nunes, Gal Costa e Elis Regina.