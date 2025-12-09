Maior túnel urbano do Brasil também conecta a maior ponte do país

Um deles é o Túnel Prefeito Marcello Alencar, localizado no Rio de Janeiro, considerado o maior túnel urbano do Brasil com 3,3 km de extensão.
Conhecido também como Via Expressa, o túnel estabelece um trajeto direto entre a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e o Aterro do Flamengo, passando sob regiões do Centro, Gamboa e Saúde.
Ele é essencial para a logística de transporte da cidade, pois proporciona deslocamentos mais rápidos entre áreas centrais e a zona portuária.
A estrutura é composta por duas galerias separadas, cada uma com três pistas de circulação, o que garantem um fluxo ininterrupto de veículos em ambas as direções.
A relevância do túnel no sistema rodoviário estadual é amplificada por sua conexão direta com a Ponte Rio-Niterói, que conecta o Rio a Niterói.
Mesmo sendo o maior túnel urbano de transporte do Brasil, os 3,3 km de extensão do Prefeito Marcello Alencar são fichinha perto dos maiores túneis do mundo.
Em se tratando dos maiores túneis urbanos do mundo em extensão, WestConnex, que fica em Sydney, na Austrália, é considerado o maior do planeta com aproximadamente 22,4 km!
O túnel foi concebido para aliviar vias históricas de grande congestionamento (como a Parramatta Road) e melhorar o acesso a áreas estratégicas, como o aeroporto e o porto de Botany.
Ele foi concluído progressivamente ao longo da década de 2010 e início dos anos 2020 e passou a ser modelo para megaprojetos urbanos de mobilidade em outras cidades do mundo.
Além dele, tem o Yamate Tunnel, em Tóquio, no Japão, com seus 18,2 km de extensão.
Também conhecido como C2, ele atravessa bairros movimentados como Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro e Shinagawa.
As obras ocorreram entre os anos 1990 e 2010, enfrentando desafios como grande quantidade de estruturas subterrâneas já existentes e necessidade de operar abaixo de áreas populosas sem comprometer o funcionamento da cidade.
Ele passa por baixo de áreas densamente urbanizadas, integrando a chamada “Central Circular Route” da malha viária da cidade.
Apesar de a extensão total ser menor que outros (12 km), o Túnel de Boston (ou 'The Big Dig'), nos Estados Unidos, é um dos projetos urbanos subterrâneos mais complexos já feitos.
Realizado entre as décadas de 1990 e 2000, o Central Artery/Tunnel Project — como é chamado oficialmente — tinha como objetivo substituir a antiga Central Artery (I-93), que cortava o centro da cidade, por uma rede de túneis modernos.
Estimado em US$ 2,8 bilhões em 1985, o custo final com impostos e juros de empréstimos totalizou uma cifra impressionante de mais de US$ 22 bilhões a US$ 24 bilhões — o projeto rodoviário mais caro na história dos Estados Unidos.
Apesar das controvérsias e do custo, o 'Big Dig' conseguiu atingir seu objetivo principal: reduziu significativamente o congestionamento no coração de Boston e criou um novo e valioso espaço verde (o 'Greenway') onde antes havia concreto e poluição.