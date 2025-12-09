Celebridades e TV

Victor Fasano abre processo contra a Globo após reexibição de ‘O Clone’; entenda

O ator Victor Fasano e sua empresa 'Paisagio Comércio Vídeo Foto' abriram uma ação judicial contra a Rede Globo por suposto 'uso indevido' da novela 'O Clone'.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

O ator e a empresa questionam a forma como a novela tem sido exibida e disponibilizada, alegando falta de remuneração devida de acordo com o contrato original de 2001.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

A principal queixa é que o contrato de 2001 não previa a exibição em plataformas de streaming.

Reproduc?a?o/Instagram

Segundo Fasano, a Globo lucrou com a exibição da novela no Globoplay, mas não repassou os valores a ele ou à sua empresa.

Divulgação/Globoplay

A emissora se defende alegando que termos como 'internet' e 'meios digitais' no contrato já permitiriam esse uso, o que é contestado pelos autores da ação.

Divulgação

Além disso, o artista também questiona a remuneração recebida pela reprise da novela no canal Viva.

Reproduc?a?o

De acordo com ele, a Globo classificou a exibição no Viva como 'licenciamento', quando, na verdade, seria uma reapresentação, o que impactaria diretamente na bonificação.

Divulgação/Globo

A ação pede compensação financeira, indenização por danos morais e a apresentação de documentos da época da assinatura do contrato para esclarecer possíveis irregularidades.

Reproduc?a?o/Instagram

Victoriano Augusto Duarte Fasano, conhecido apenas como Victor Fasano, nasceu em São Paulo no dia 2 de setembro de 1958.

Flickr - Cristian Janke

Antes de ingressar na dramaturgia, Fasano começou sua carreira como modelo na década de 1970, tornando-se um dos principais nomes da moda masculina nos anos 1980.

Divulgação/TV Globo

Sua estreia na televisão foi em 1990, na TV Globo, no papel de protagonista Zeca na novela 'Barriga de Aluguel', escrita por Gloria Perez.

Divulgac?a?o/TV Globo

De 1990 a 1996, apresentou o programa 'Globo Ecologia', que falava sobre educação ambiental.

Reproduc?a?o/TV Globo

A partir daí, Fasano se firmou como um dos grandes galãs da emissora, com papéis de destaque em diversas produções.

Reproduc?a?o/Internet

Nos anos 1990, estrelou novelas como 'De Corpo e Alma', 'Tropicaliente', 'Cara e Coroa', 'Salsa e Merengue' e 'Torre de Babel'.

Nelson Di Rago/Globo

Em 2001, viveu Otávio Valverde (o Tavinho), um dos diretores da empresa de Leônidas em 'O Clone'.

Reproduc?a?o/TV Globo

Em 2004, o ator se envolveu numa polêmica ao agredir Rodrigo Scarpa, do programa 'Pânico na TV', após não gostar de uma piada feita pelo humorista. 'Tudo é possível desde que os protocolos de educação sejam respeitados', declarou Fasano na época.

Reprodução

Além das novelas já citadas, Fasano também trabalhou em 'América', de 2005, 'Paraíso Tropical', de 2007, e 'Caminho das Índias', de 2009.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Seu último trabalho na TV foi em 2016 na série 'Conselho Tutelar', exibida pela Record.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Afastado das novelas e da TV, Fasano optou por abandonar a carreira e dedicar-se integralmente às causas ambientais. Atualmente, ele se dedica a projetos de preservação da Floresta Amazônica e outras ações no Brasil.

Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

Veja Mais