Lenda do reggae, Jimmy Cliff teve forte conexão com o Brasil

Na dÃ©cada de 1980, Cliff fez uma turnÃª ao lado de Gilberto Gil, que foi um sucesso de pÃºblico. O jamaicano tambÃ©m teve vÃ¡rias de suas mÃºsicas em trilhas de novelas brasileiras, como na primeira versÃ£o de 'Ti Ti Ti'e em 'Rainha da Sucata'.