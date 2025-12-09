Estilo de Vida

Primeira ‘cidade floresta’ do planeta fica na China

A ideia de uma cidade florestal foi concebida como uma grande inovação e já saiu do papel nas proximidades de Liuzhou, na província de Guangxi, que fica no sul da China, perto da fronteira com o Vietnã

Por Flipar
Divulgação

Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo.

Divulgação

A “cidade floresta”, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri.

Reprodução Instagram @stefano_boeri

O objetivo é conectar a natureza ao espaço urbano e reduzir sensivelmente a poluição atmosférica local, um problema crônico das populosas cidades chinesas.

Divulgação

Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local.

Divulgação

O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa.

EditQ/Wikimédia Commons

A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas.

Rio Liujiang - Liuzhou Forest City (China) - Imagem de ?? ? por Pixabay

A área, situada em uma região montanhosa, passa a ter casas, hotéis, hospitais, escolas e outras edificações típicos de ambientes urbanos envoltos em plantas e árvores.

Imagem de Mercier Zeng por Pixabay

De acordo com o projeto, a cidade florestal terá aproximadamente 40 mil árvores.

Divulgação

Além disso, são mais de um milhão de plantas de uma centena de espécies espalhadas pela cidade.

Divulgação

A estimativa é que esse polo natural produza 900 toneladas de oxigênio e seja capaz de absorver anualmente 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas.

Divulgação

A Cidade Florestal de Liuzhou pode abrigar até 30 mil habitantes. O município situado ao sul tem população de um pouco mais de um milhão de pessoas.

Divulgação

Para conectar a cidade florestal ao Liuzhou foi construída uma linha ferroviária de alta velocidade.

Divulgação

Assim, de trem o morador da cidade florestal “satélite” poderá se deslocar para Liuzhou e vice-versa.

Divulgação

A fim de ser um exemplo de soluções urbanas sustentáveis, a Liuzhou Forest City será autossuficiente em produção de energia por meios geotérmicos e iluminação a partir de paineis solares.

Gretar Ívarsson/Wikimédia Commons

“Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar - o que é realmente crítico para a atual China”, declarou o escritório de arquitetura em comunicado.

Flickr Kinalotsen

Um dos inspiradores do projeto é a “floresta vertical” criada em Milão, na Itália, também pelo arquiteto Stefano Boeri.

Reprodução

Localizado no centro de Milão, o Bosco Verticale é um complexo residencial composto por duas torres cobertas de plantas e árvores.

Giovanni Nardi/Divulgação

