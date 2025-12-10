Entretenimento

Quentin Tarantino humilha Paul Dano em entrevista: ‘Brocha’

Uma entrevista do diretor Quentin Tarantino no podcast 'The Bret Easton Ellis' tem dado o que falar na internet.

O renomado cineasta, conhecido por filmes como 'Bastardos Inglórios' e 'Kill Bill', soltou o verbo contra o ator Paul Dano.

Ao falar sobre o filme 'Sangue Negro' — eleito por Tarantino como o 5º melhor do século 21 —, o diretor disse que a produção 'ficaria em primeiro ou segundo' se não fosse pela má atuação de Dano.

'[Dano] é fraco, cara. Ele é o coadjuvante. [Daniel Day-Lewis] está devorando ele [vivo]. Austin Butler teria sido maravilhoso nesse papel', disparou o cineasta.

'Ele é um cara tão fraco, fraco e desinteressante [...] Deveria ser um filme com dois protagonistas e não é! [...] Você o coloca com o ator mais fraco do SAG [Sindicato de Atores de Hollywood]? O cara mais brocha do mundo?', questionou Tarantino.

E continuou: 'Não estou dizendo que ele está tendo uma atuação terrível, estou dizendo que ele está tendo uma atuação insignificante? Não gosto dele.'

Depois da fala, algumas personalidades de Hollywood saíram em defesa de Paul Dano. 'Não sei, cara, acho que Paul Dano é um ator incrível', escreveu Simu Liu, que estrelou 'Shang-Chi' e 'Barbie'.

Nascido em Nova York em 19 de junho de 1984, Paul Franklin Dano Ã© ator, diretor e produtor. Relembre seus principais trabalhos!

Dano iniciou sua trajetória na Broadway antes de fazer sua estreia no cinema em 'The Newcomers', de 2000.

No início dos anos 2000, Dano trabalhou em filmes como 'Show de Vizinha' e 'Roubando Vidas', ao lado de Angelina Jolie.

Porém, foi com o papel de Dwayne Hoover em 'Pequena Miss Sunshine', de 2006, que o ator deslanchou de vez em Hollywod.

Pela interpretação, Dano recebeu o prêmio Critics Choice Movie Awards de Melhor Ator Jovem.

Em 2007, Dano chamou a atenção ao viver os irmãos Paul e Eli Sunday no renomado 'Sangue Negro', citado por Tarantino.

Outros papéis marcantes do ator foram em 'Os Suspeitos' e '12 Anos de Escravidão', ambos lançados em 2013.

Dano também trabalhou em 'Looper: Assassinos do Futuro', de 2012, na minissérie 'Guerra e Paz', de 2016, e no longa 'Okja', lançado pela Netflix em 2017.

Em 2022, o ator deu uma abordagem mais sombria e realista ao vilÃ£o Charada no filme 'Batman', dirigido por Matt Reeves.

Em 2023, viveu Burt Fabelman em 'Os Fabelmans', filme inspirado na vida de Steven Spielberg.

Dano também já se aventurou na direção ao comandar o aclamado 'Vida Selvagem', lançado em 2018 e protagonizado pelo Jake Gyllenhaal.

Na vida pessoal, Dano é casado com a atriz Zoe Kazan desde 2007. Eles dois filhos juntos: uma menina nascida em 2018 e um menino nascido em 2022.

