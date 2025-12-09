Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (9/12), cinco loterias: os concursos 2949 da Mega-Sena; o 3558 da Lotofácil; o 6898 da Quina; o 2329 da Timemania e o 1150 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 17 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 620 mil / Dia de Sorte: R$ 400 mil / Timemania: R$ 61 milhões
04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54
13 - 32 - 63 - 65 - 76
29 - 36 - 39 - 61 - 70 - 75 - 77. O time do coração é o 06 (Aparecidense/GO)
02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
06 - 08 - 10 - 11 - 18 - 26 - 30. O mês da sorte é 07 (Julho)