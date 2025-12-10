Galeria Hobbiton: cenário verdadeiro de ‘Senhor dos Anéis’ tem Tocas de Hobbit para acesso de visitantes Um dos cenários usados nas filmagens de 'O Senhor dos Anéis' existe de verdade. O lugarejo de Hobbiton fica na Nova Zelândia e, no começo, era apenas um local onde a produção erguia fachadas para o filme, que eram desmontadas em seguida. Por Flipar

Divulgação