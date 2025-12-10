Três anos sem o talento e a graça contagiante de Claudia Jimenez

Claudia enfrentava sequelas de três cirurgias no coração. Ela ficou enfraquecida após a radioterapia feita para combater câncer no tórax. Estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade.
O tumor foi descoberto em 1986 quando ela procurou o médico com tosses persistentes. Com o tratamento, a atriz conseguiu se curar do câncer, mas médicos acreditam que a radioterapia causou fragilidade nos tecidos do coração. Ela botou cinco pontes de safena e marca-passo. .
Claudia tinha orgulho de si mesma no enfrentamento dos problemas: Eu sou a pessoa mais forte que eu conheço’. Chegam perto de mim e falam: ‘Vamos trocar válvula aórtica’. Eu falo: ‘Ok, vamos’, ela disse. Vamos lembrar de sua trajetória.
Filha de um cantor de tangos e caixeiro viajante e uma enroladora de bala de coco, Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em 1958.
Ela fez o curso normal, para ser professora, com especialização em maternal e jardim de infância. Mas ainda na juventude começou a atuar em teatro amador.
Claudia contava que, desde jovem, já tinha uma vocação para comédia - gênero que a consagrou. “Sempre fui palhaça, sempre', orgulhava-se.
Sua estreia no teatro profissional foi em 1978, na peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque, no papel da prostituta Mimi Bibelô. Depois, teve três grandes sucessos no palco: 'Como Encher um Biquíni Selvagem', 'Batalha de Arroz num Ringue para Dois' e 'Pequeno Dicionário Amoroso'.
Seu primeiro trabalho na TV foi uma participação na Série 'Malu Mulher', em 1978, que tinha Regina Duarte como protagonista.No início dos anos 1980, ela passou a encarnar personagens em programas de humor. Ela foi a insaciável Pureza, mulher de Apolo, em Chico City. O bordão era: “Ainda morro disso!”.
O personagem que a consagrou definitivamente foi a Cacilda, aluna da Escolinha do Professor Raimundo.
Claudia também fez sucesso com a Edileusa, do humorístico de TV em forma de teatro 'Sai de Baixo'.
Também atuou em novelas na TV Globo. Entre elas, 'TiTiTi', 'Sete Pecados' e 'América'.
E participou de séries de TV, como 'Armação Ilimitada', 'Brava Gente' e 'As Brasileiras'.
No cinema, atuou em 'Gabriela', 'O Romance da Empregada', 'Os Trapalhões no Auto da Compadecida' e 'Ópera do Malandro'
Claudia também foi dubladora. É dela a voz da mamute Ellie em 'A Era do Gelo'.
Cláudia viveu longo relacionamento (1998-2008) com a personal trainer Stella Torreão. Manteve a amizade após o fim da relação.
Claudia também teve relacionamentos com homens. Entre eles, o ator Rodrigo Phavanello, seu par romântico em 'Sete Pecados'.
Claudia deixou um legado de bom humor e muita diversão para o público. Ficará para sempre na memória dos fãs.