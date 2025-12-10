Maxixe favorece a imunidade e regula a glicose

Originário da África, mais especificamente da parte Oriental deste continente, a hortaliça foi introduzida no Brasil pelos escravos. Além disso, este tipo de alimento pertence à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino e da melancia.
Cientificamente conhecido como Cucumis anguria, é uma planta que se adaptou bem ao clima tropical brasileiro, sendo bastante cultivada nas regiões Norte e Nordeste.
Este alimento é um ingrediente versátil na culinária, sendo valorizado por suas propriedades nutricionais e gama de vitaminas, minerais e fibras.
Desse modo, ele é um ingrediente importante na culinária nordestina, sendo usado em pratos como a maxixada, que geralmente inclui carne (de sol, boi, frango ou peixe) e outros legumes como cenoura e batata-doce.
O maxixe, então, carrega um forte legado cultural, sendo um ingrediente presente em comunidades afro-brasileiras e nas regiões onde a influência africana é mais marcante.
É um fruto ovalado, com casca verde e espinhos moles na superfície, que possui um sabor levemente amargo e textura crocante.
Estudos indicam que o Maxixe pode desempenhar um papel importante na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, devido aos seus nutrientes essenciais.
Nesse sentido, o maxixe é fonte notável de vitamina C, um antioxidante vital que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a proteger o corpo contra infecções.
Além disso, ele é rico em fibras, que são cruciais para manter a saúde digestiva, promovem um trânsito intestinal regular e previnem a constipação. Essa hortaliça também ajuda na saciedade e possui propriedades diuréticas que eliminam líquidos do corpo.
O maxixe é rico em minerais como cálcio e magnésio, que são fundamentais para a saúde óssea e ajudam a prevenir a osteoporose.
É uma escolha saudável para pessoas com diabetes. Afinal, os nutrientes do maxixe podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a manter os níveis de glicose sob controle.
É ideal para quem busca emagrecer ou manter o peso, pois fornece poucos nutrientes e calorias. Cerca de 95% do maxixe é composto por água, contribuindo para a hidratação do corpo.
O maxixe previne o envelhecimento precoce por ter boas quantidades de vitamina C e clorofila. Esses nutrientes possuem ação antioxidante que protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres.
A vitamina C presente no maxixe melhora a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando a prevenir a anemia. A vitamina A, por sua vez, é fundamental para uma visão saudável e auxilia na prevenção de doenças como cegueira noturna e degeneração macular.
É essencial lavar bem o maxixe antes do consumo para remover quaisquer resíduos de pesticidas ou sujeira. Entre os cuidados, é melhor optar por produtos orgânicos, que podem minimizar a exposição a produtos químicos.
Os diferentes tipos de maxixe são o do reino, ou peruano, o paulista ou o do Pará, que se diferenciam principalmente quanto às suas cascas, que são lisas ou espinhosas.
Esse alimento pode ser utilizado para fazer conservas, que são ótimas como aperitivo ou acompanhamento. Ele também pode ser refogado com temperos como alho e cebola, servido como acompanhamento.
Nesse sentido, o maxixe pode ser adicionado em saladas, cru ou refogado, com outros vegetais. Além disso, é possível adicioná-lo em sopas ou no feijão, para enriquecer o sabor e os nutrientes das preparações.
O maxixe também pode ser usado em sucos, adicionando outros ingredientes como limão e hortelã. Torna-se, então, uma bebida nutritiva e saborosa, com potenciais benefícios para a saúde.
Pessoas com alergia a frutos da família das cucurbitáceas (como pepino e melancia), indivíduos com distúrbios gastrointestinais e pessoas com dificuldades de mastigação ou deglutição não devem consumir maxixe.
Da mesma forma, o maxixe não é indicado para bebês antes dos seis meses de idade e pessoas com diverticulite devem evitar seu consumo.