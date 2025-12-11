Animais Eterno ídolo do Queen, Brian May prefere ser lembrado como ativista na defesa dos animais Brian May revelou que prefere ser lembrado por sua luta contra a crueldade animal do que por seu trabalho com o Queen. Em entrevista ao The Sunday Times, o músico declarou: “Quando eu me for, as pessoas, vão lembrar de mim pelo Queen, mas eu preferiria ficar na memória por tentar mudar o jeito que a humanidade trata os animais.” Por Flipar

wikimedia commons NASA/Bill Ingalls