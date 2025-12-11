Eterno ídolo do Queen, Brian May prefere ser lembrado como ativista na defesa dos animais

May demonstra seu envolvimento com a causa de diversas maneiras. Ele utiliza suas redes sociais para divulgar informações sobre o tema e participa de eventos em apoio à proteção animal.
Além disso, transformou sua fazenda em um santuário que oferece abrigo a várias espécies resgatadas, como porcos-espinhos, cães, corujas e filhotes de texugo.
Nascido em 19 de julho de 1947, na Inglaterra, ele fundou a banda Queen, uma das mais influentes da história, em 1970, ao lado de Freddie Mercury e Roger Taylor. May foi uma força criativa no grupo, atuando como guitarrista.
Uma de suas principais iniciativas no ativismo pela defesa dos animais foi a criação da organização sem fins lucrativos Save Me Trust, fundada em 2009.
A seguir, veja outros famosos engajados na defesa dos animais:
Morgan Freeman – criou um santuário dedicado às abelhas em seu rancho no Mississippi, nos Estados Unidos. Desde 2014, estuda esses insetos e transformou mais de um milhão de metros quadrados de sua propriedade em um habitat protegido. Plantou magnólias e alfazemas, importou 26 colmeias do Arkansas e presta cuidados diretos às colmeias.
João Vicente de Castro – é tutor de três cães, apresentou o programa “Quem Salva Quem?” no canal GNT, que exibia histórias de cuidadores e seus animais de estimação. Além disso, atua como embaixador da ONG Ampara Animal.
Alec Baldwin – conhecido por sua militância junto à PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais). Narrou documentários como “Meet Your Meat”, que denuncia a indústria da carne, além de participar de vídeos contra o abuso animal e defender o fim do uso de animais em espetáculos, como o “Christmas Spectacular” do Radio City Music Hall.
Paul McCartney – é ativista pelos direitos dos animais e pelo vegetarianismo e veganismo, promove a campanha “Segunda Sem Carne”e participa de ações com a PETA. Além disso, critica eventos como a COP30, por servirem carne.
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank – possuem um rancho em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, dedicado à defesa animal, onde resgatam animais machucados ou vítimas de tráfico, reabilitando-os antes de devolvê-los à natureza. O casal tem 6 cães e incentiva a adoção responsável, incluindo a de animais com deficiência. Em 2021, adotaram uma cadela surda chamada Santa, abandonada em uma ONG.
Cléo Pires – apoia a ONG Ampara Animal e já participou de calendário beneficente da instituição. Também se manifesta publicamente sobre a conscientização em relação ao sofrimento e ao abandono de cães e gatos.
Gisele Bündchen – ativista da causa animal e ambiental, já declarou que é contra o uso de peles verdadeiras. Foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU em 2016, onde promoveu a campanha Wild for Life contra o tráfico ilegal de animais silvestres.
Luisa Mell – uma das mais conhecidas defensoras dos animais no Brasil, fundou o Instituto Luisa Mell em 2015 e atua diretamente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, oferecendo tratamento e promovendo a adoção responsável.
Paolla Oliveira – participa frequentemente de campanhas de bem-estar animal e colabora com abrigos e ONGs de proteção animal.
Joaquin Phoenix – é vegano, atua contra o especismo, ou seja, a discriminação de diferentes espécies. Foi premiado pela PETA em 2019. Participa de campanhas, narra documentários como Earthlings e Gunda e atua no resgate de animais de abatedouros, como vacas e bezerros.
Após discursos marcantes no Oscar sobre o sofrimento na indústria, Joaquin defende que todos os seres vivos merecem existir livres de dor.
Thaila Ayala – mantém atuação contínua com a ONG Ampara Animal, participa de campanhas há mais de uma década e promove a conscientização sobre a proteção animal.
Betty Gofman – se descreve como “protetora dos animais” em suas redes sociais. Em 2021, fundou o Projeto Gramacho, uma organização que já resgatou centenas de cães, além de promover campanhas de adoção responsável.