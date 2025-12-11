Humberto Carrão abre processo contra Petrópolis por taxa municipal

Carrão, afinal, afirma que já paga anualmente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e considera a nova cobrança indevida. Segundo o processo, a propriedade não dispõe de características que a classifiquem como urbana, como pavimentação, iluminação pública e outros.
A defesa também aponta que o local fica a mais de 50 quilômetros do centro urbano, reforçando o enquadramento como área rural. O caso tramita na 4ª Vara Cível de Petrópolis, e o município ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação.
Carrão, aliás, comemorou 34 anos no dia 28 de agosto de 2025, logo quando vivia momento especial na carreira com um personagem que entrou numa fase de grande destaque na reta final da novela 'Vale Tudo'. Saibamos mais sobre este talentoso ator.
Humberto Carrão nasceu no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira ainda criança na série 'Bambuluá' (2000). Em 2002, participou do programa 'Alô, Vídeo Escola', do Canal Futura, sobre pré-adolescência. Em 2004, interpretou Diogo na 11ª temporada de 'Malhação', a mais bem-sucedida do seriado.
Em 2005, atuou como Pablito em 'Bang Bang' e participou de um episódio de 'Carga Pesada'. Em 2009, retornou à série 'Malhação' como o vilão Caio Lemgruber, que se tornou protagonista devido à popularidade do personagem e do casal formado com Bianca Bin.
Inclusive, Carrão e Bianca Bin começaram a namorar na época das gravações da novela e o relacionamento durou dez meses. No remake de 'Ti Ti Ti' (2010), interpretou Luti, filho de Ariclenes (Murilo Benício) e Suzana (Malu Mader).
Na década de 2010, formou um casal fictício muito querido pelo público ao lado de Isabelle Drummond. Eles atuaram juntos em 'Cheias de Charme' (2012), 'Sangue Bom' (2013) e 'Geração Brasil' (2014).
Durante as gravações de 'Cheias de Charme' (2012), conheceu a atriz Chandelly Braz, com quem manteve um relacionamento até 2022. Os dois atuaram juntos em “Geração Brasil” também.
Em 2015, Carrão estreou como diretor, roteirista e produtor com o curta-metragem premiado 'À Festa. À Guerra', vencedor de oito prêmios em 18 festivais. No ano seguinte, dirigiu outro curta premiado, 'Regeneração'.
Em 2016, estreou no horário nobre como o mulherengo Tiago em 'A Lei do Amor' e formou parte de um triângulo amoroso com Isabella Santoni e Alice Wegmann.
Entre 2019 e 2021, interpretou Sandro em 'Amor de Mãe', personagem que foi vendido ainda bebê pela mãe, Vitória (Taís Araújo), e criado por uma traficante de bebês, Kátia (Vera Holtz). Nos últimos anos, expandiu a carreira para streaming.
Em 2022, participou da série 'Rota 66 - A Polícia que Mata' como o jornalista Caco, e da novela 'Todas as Flores'. Em 2024, retornou à TV Globo com o reboot de 'Renascer', como o protagonista José Inocêncio na primeira fase, formando par romântico com Duda Santos.
Carrão também construiu carreira sólida no cinema brasileiro. Atuou em filmes como 'Aquarius' (2016), 'O Animal Cordial' (2017), 'Paraíso Perdido' (2018), 'Marighella' (2021), 'Dona Lurdes - O Filme' (2024), “Ainda Estou Aqui” (2024) e 'Pasárgada' (2025).
Em 'Ainda Estou Aqui' (2024), dirigido por Walter Salles, interpretou Félix, jornalista e amigo da família Paiva, com papel crucial na busca por respostas e justiça após o desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar brasileira.
O filme ganhou o Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz.
Ainda em 2025, fez sucesso como Afonso Roitman, filho de Odete, personagem principal do remake de 'Vale Tudo'. O ator quase precisou ficar careca durante as gravações, sabia dessa?
Além de ator, Humberto Carrão é músico e foi baterista da banda 'Olegários', formada por ele, Helder Agostini e Felipe Basílio.