Torre Alta da Amazônia tem observatório que monitora o clima global

Erguido no coração da Amazônia, a cerca de 150 quilômetros de Manaus, o ATTO reúne a mais alta infraestrutura de pesquisa ambiental da América do Sul.
Trata-se de uma torre metálica de 325 metros de altura que ultrapassa o dossel da floresta e permite a coleta de dados atmosféricos em uma escala sem precedentes.
Essa torre principal do ATTO é frequentemente descrita como a estrutura mais alta de pesquisa ambiental da América do Sul. Em comparação simbólica, sua altura supera a da Torre Eiffel, em Paris, o que ajuda a dar uma ideia clara de sua magnitude.
Ela também costuma ser mencionada como “a maior torre do Brasil”, reforçando seu lugar de destaque nas estruturas do país.
O projeto é fruto de uma parceria entre instituições brasileiras, incluindo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e o Instituto Max Planck, da Alemanha, consolidando-se como referência mundial em estudos sobre clima, ecossistemas tropicais e ciclos biogeoquímicos.
Concebido como um laboratório vertical, o ATTO foi projetado para medir, de forma contínua, gases, aerossóis, temperatura, ventos, umidade, radiação solar e uma série de variáveis que ajudam a entender como a floresta interage com a atmosfera.
Sensores instalados ao longo de toda a estrutura monitoram o comportamento da camada limite atmosférica e das trocas de energia e de massa entre as árvores e o ar acima delas.
Isso permite que cientistas investiguem desde os processos de formação de nuvens até o papel da Amazônia na absorção e emissão de carbono, um conhecimento essencial para modelos que simulam as mudanças climáticas globais.
A escolha de um local remoto para a instalação do observatório não se deu por acaso. Isolado de grandes centros urbanos e longe de fontes de poluição, o ATTO oferece condições ideais para a obtenção de dados atmosféricos “puros”, representativos do funcionamento natural da floresta.
Esse isolamento, entretanto, traz desafios logÃsticos: pesquisadores percorrem longas estradas de terra e trilhas estreitas antes de chegar ao complexo cientÃfico.
A distância, porém, é compensada pela qualidade e precisão das informações obtidas, que se tornaram indispensáveis à comunidade científica internacional.
O observatório não se resume à torre principal. Ao redor dela, existe um conjunto de estruturas menores, plataformas de monitoramento, laboratórios de campo e equipamentos que acompanham variáveis do solo, da vegetação e da biodiversidade.
Esse conjunto transforma o ATTO em um centro de pesquisa multidisciplinar, capaz de integrar dados meteorológicos, químicos e ecológicos em séries de medições contínuas, 24 horas por dia.
Trata-se de um dos poucos locais no mundo com capacidade para monitorar, em profundidade, o impacto das mudanças ambientais sobre um ecossistema tropical intacto.
A torre permite observar como desmatamento, queimadas e alterações nos padrões de chuva modificam processos fundamentais da floresta, como a emissão de compostos orgânicos, a circulação de massas de ar úmidas e a formação de nuvens.
O observatório atua, portanto, como um sentinela climático, oferecendo dados que ajudam a antecipar cenários futuros e a embasar políticas públicas de conservação, mitigação e adaptação.
Mais do que uma proeza da engenharia erguida em meio à selva, o Observatório da Torre Alta da Amazônia representa um investimento científico estratégico para o Brasil e para o mundo.