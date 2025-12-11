Galeria

Atriz descobre câncer após viver personagem com a mesma doença em filme

A atriz Dani Gondim compartilhou, nas redes sociais, a descoberta de seu diagnóstico de câncer. Assim, ela aparece, em vídeo, raspando os cabelos enquanto anuncia sobre seu tratamento contra a doença.

Por Flipar
Reprodução do Instagram @danigondim1

Dessa forma, a artista relembrou sua participação em 'Milagre do destino'. Neste filme, ela deu vida à uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença.

Reprodução do Instagram @danigondim1

'Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida.', citou a atriz sobre o diagnóstico.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Além disso, a atriz explicou que descobriu sobre o câncer após ir ao médico para entender uma constante tosse que ela suspeitava ser consequência da mudança do clima.

Reprodução do Instagram @danigondim1

'O que parecia ser uma simples tosse, acabou sendo um linfoma no meu mediastino…com um tamanhozinho expressivo…isso dava uma pressão nos meus pulmões, o que me causava tosse, falta de ar, mas nada, absolutamente nada que me preocupasse', disse.

Reprodução do Instagram @danigondim1

A atriz também citou que mesmo sem nenhum histórico da doença na família, houve a confirmação da existência de um tumor localizado no mediastino, região torácica entre os dois pulmões.

Reprodução do Instagram @danigondim1

'Eu nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é', explicou.

Reprodução do Instagram @danigondim1

'Eu quero deixar claro o quanto eu me sinto sortuda, isso é uma coisa que venho repetindo desde quando a gente descobriu tudo isso. Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que eu tenho um lar para voltar', acrescentou.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Vale lembrar que o longa 'Milagre do destino', tem a história baseada na vida da repórter Marina Alves, que luta contra um câncer. A obra, por sinal, incentivou uma grande campanha nacional para doação de sangue e medula óssea.

Reprodução do Youtube

Dani Gondim ingressou cedo no mundo artístico, inicialmente como modelo na adolescência. A transição para a atuação consolidou-se com papéis significativos tanto na televisão quanto no cinema brasileiro.

Reprodução do Youtube

A artista, no início da carreira, chegou a desfilar para grandes marcas e posou para revistas de prestígio como 'Elle', 'Vogue' e 'Glamour Itália'.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Um de seus primeiros papéis de destaque na TV Globo foi em 'Malhação', na temporada de 2013, quando viveu a modelo Tábata.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Dani Gondim ganhou grande visibilidade nacional ao interpretar a vilã Nicole Escobar na novela infanto juvenil do SBT 'Carinha de Anjo', um papel que a tornou famosa para o grande público.

Divulgação

De volta à TV Globo, a atriz participou da reta final da novela 'Bom Sucesso', exibida no horário das 19h, ao interpretar a personagem Patrícia.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Outro filme com a participação de Gondim, 'Nossos Caminhos', tem acumulado reconhecimento internacional, incluindo mais de 40 prêmios e uma leitura especial no Festival de Cannes.

Reprodução do Instagram @danigondim1

A atriz também participou do reality 'Bake Off Brasil Celebridades', do SBT, e disputou a final com Natália Deodato, que se tornou a grande vencedora, e Rodrigo Capella.

Reprodução/Instagram

Ela também está envolvida em outros projetos cinematográficos, como o filme 'Nuvens de Chantilly', que começou a circular em festivais e receber indicações.

No âmbito afetivo, Dani Gondim é casada com o empresário André Monteiro, também conhecido como Deco Montenegro.

Reprodução do Instagram @danigondim1

Veja Mais