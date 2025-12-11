Atriz descobre câncer após viver personagem com a mesma doença em filme

Dessa forma, a artista relembrou sua participação em 'Milagre do destino'. Neste filme, ela deu vida à uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença.
'Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida.', citou a atriz sobre o diagnóstico.
Além disso, a atriz explicou que descobriu sobre o câncer após ir ao médico para entender uma constante tosse que ela suspeitava ser consequência da mudança do clima.
'O que parecia ser uma simples tosse, acabou sendo um linfoma no meu mediastino…com um tamanhozinho expressivo…isso dava uma pressão nos meus pulmões, o que me causava tosse, falta de ar, mas nada, absolutamente nada que me preocupasse', disse.
A atriz também citou que mesmo sem nenhum histórico da doença na família, houve a confirmação da existência de um tumor localizado no mediastino, região torácica entre os dois pulmões.
'Eu nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é', explicou.
'Eu quero deixar claro o quanto eu me sinto sortuda, isso é uma coisa que venho repetindo desde quando a gente descobriu tudo isso. Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que eu tenho um lar para voltar', acrescentou.
Vale lembrar que o longa 'Milagre do destino', tem a história baseada na vida da repórter Marina Alves, que luta contra um câncer. A obra, por sinal, incentivou uma grande campanha nacional para doação de sangue e medula óssea.
Dani Gondim ingressou cedo no mundo artístico, inicialmente como modelo na adolescência. A transição para a atuação consolidou-se com papéis significativos tanto na televisão quanto no cinema brasileiro.
A artista, no início da carreira, chegou a desfilar para grandes marcas e posou para revistas de prestígio como 'Elle', 'Vogue' e 'Glamour Itália'.
Um de seus primeiros papéis de destaque na TV Globo foi em 'Malhação', na temporada de 2013, quando viveu a modelo Tábata.
Dani Gondim ganhou grande visibilidade nacional ao interpretar a vilã Nicole Escobar na novela infanto juvenil do SBT 'Carinha de Anjo', um papel que a tornou famosa para o grande público.
De volta à TV Globo, a atriz participou da reta final da novela 'Bom Sucesso', exibida no horário das 19h, ao interpretar a personagem Patrícia.
Outro filme com a participação de Gondim, 'Nossos Caminhos', tem acumulado reconhecimento internacional, incluindo mais de 40 prêmios e uma leitura especial no Festival de Cannes.
A atriz também participou do reality 'Bake Off Brasil Celebridades', do SBT, e disputou a final com Natália Deodato, que se tornou a grande vencedora, e Rodrigo Capella.
Ela também está envolvida em outros projetos cinematográficos, como o filme 'Nuvens de Chantilly', que começou a circular em festivais e receber indicações.
No âmbito afetivo, Dani Gondim é casada com o empresário André Monteiro, também conhecido como Deco Montenegro.