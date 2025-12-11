Galeria Vale da Morte: o mistério das rochas que saem do lugar O Vale da Morte, localizado na Califórnia e parte do Deserto de Mojave, é um dos lugares mais extremos e fascinantes dos Estados Unidos. Conhecido por temperaturas escaldantes que já ultrapassaram os 56 graus, guarda paisagens deslumbrantes de dunas, montanhas coloridas e planícies salinas. A combinação de beleza árida e enigmas científicos faz de lá um destino único no planeta. Por Flipar

reprodução/ tripadviser