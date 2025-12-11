‘Gigante Amazônico’: peixe que respira fora d’água e pesa até 200 kg está expandindo seu território

Nativo da Bacia Amazônica e de regiões específicas da América do Sul, esse peixe é um predador carnívoro, cuja dieta inclui crustáceos, outros peixes e pequenos animais aquáticos.
A espécie é valorizada na aquicultura por crescer rapidamente, resistir bem ao manejo em viveiros e oferecer carne de qualidade, sem espinhas.
Conhecido como 'Gigante Amazônico' ou 'Bacalhau da Amazônia', o pirarucu é protagonista de pratos tradicionais, como o filé de pirarucu.
Além disso, sua pele é usada na confecção de acessórios, a exemplo de uma bolsa que a princesa Kate Middleton recebeu de presente.
Hoje, o peixe amazônico já aparece em rios de cinco Estados longe de seu habitat original: São Paulo, Bahia, Minas Gerais e regiões pantaneiras de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A corporação alerta que, por se tratar de uma espécie predadora de grande porte sem rivais naturais nessas novas regiões, ela representa uma ameaça à fauna aquática nativa.
Sobre a anatomia do pirarucu, suas escamas são tão duras que servem como proteção natural contra predadores, inclusive piranhas.
O nome Pirarucu é de origem Tupi, combinando pirá ('peixe') e uruku (referência à cor vermelha extraída do urucum, presente nas bordas das suas escamas).
Além do tamanho monumental, o pirarucu apresenta uma adaptação peculiar: ele precisa subir à superfície para respirar.
Isso acontece porque ele tem uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão, permitindo captar oxigênio atmosférico.
Culturalmente, o pirarucu tem grande importância para as populações ribeirinhas da Amazônia. No passado, suas escamas já foram até utilizadas como lixas de unha!