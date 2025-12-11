Economia Bastidores de “Megalópolis” expõem conflitos entre Coppola e Shia LaBeouf Exibido no Festival de Veneza, o documentário Megadoc mostra os bastidores de 'Megalópolis'. Nele, a produção dirigida por Francis Ford Coppola revelou momentos tensos durante as gravações, como na vez em que o ator Shia LaBeouf entrou em conflito com Coppola diversas vezes. Em uma briga, Coppola deixou o set furioso e chamou LaBeouf de “o maior pé no saco”. Por Flipar

