Celebridades e TV Cantora Cher está prestes a se casar com namorado 40 anos mais jovem, afirma jornal britânico Às vésperas de completar 80 anos, a cantora Cher estaria planejando seu 3º casamento com o namorado Alexander “AE” Edwards, 40 anos mais jovem. A informação é do jornal britânico The Mirror. Por Flipar

Reproduc?a?o Instagram @cher