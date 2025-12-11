Cantora Cher está prestes a se casar com namorado 40 anos mais jovem, afirma jornal britânico

Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima teria afirmado que isso 'não pesa' na relação.
Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. 'Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito', disse ela em novembro, ao programa “CBS Mornings”.
Juntos desde 2022, Cher e Edwards moram na mansão da artista em Malibu e fazem aparições públicas frequentes.
Segundo a cantora, o produtor musical também não encara a idade como um problema: “Ele diz: ‘Você fica mais velha, mas seu espírito é jovem’”.
Na época em que eles começaram a ser vistos juntos, Cher rebateu críticas de seguidores nas redes sociais: “Não dou a menor bola para o que qualquer um pensa. Estamos felizes e não incomodamos ninguém.”
Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman.
Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen.
Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia.
Apelidada de 'Deusa do Pop', ela se destacou em múltiplas áreas, tornando-se uma das poucas pessoas a ganhar um Oscar, um Grammy, um Emmy e um Globo de Ouro.
Sua trajetória começou nos anos 1960, quando formou a dupla folk-rock Sonny e Cher, ao lado de seu então marido, Sonny Bono.
O sucesso veio rapidamente com a canção “I Got You Babe”, lançada em 1965, que se tornou um hino da época e impulsionou a ascensão do duo na música e na televisão.
Após o fim da parceria profissional e conjugal com Sonny, Cher consolidou sua carreira solo, emplacando sucessos nas décadas de 1970 e 1980.
Foi também nos anos 1980 que ela começou a conquistar notoriedade como estrela do cinema, inclusive ganhando o Oscar de Melhor Atriz por 'Feitiço da Lua', de 1987.
Ela também estrelou filmes de sucesso como 'Marcas do Destino', de 1985, e 'As Bruxas de Eastwick', de 1987.
Na música, Cher conseguiu se reinventar nos anos 1990, quando lançou 'Believe', em 1998, um dos álbuns mais marcantes do início da era digital.
A faixa-título não apenas se tornou um fenômeno global como também popularizou o uso artístico do Auto-Tune (ferramenta de correção vocal), influenciando toda a indústria musical.
Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, parceria histórica com o estilista Bob Mackie e pela postura franca sobre temas sociais, incluindo direitos LGBT+ e igualdade de gênero.
Mesmo após ultrapassar os 70 anos, Cher continua na ativa lançando álbuns, realizando turnês, e participando de filmes como 'Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo', de 2018.