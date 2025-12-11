‘Insubstituível’: Avril Lavigne revisita memórias em turnê com Simple Plan

Inicialmente, os médicos não conseguiam identificar o problema, o que a deixou frustrada e emocionalmente abalada. Ela chegou a ficar meses de cama, sem conseguir realizar tarefas simples como tomar banho ou sair do quarto.Durante esse período, Avril relatou que se sentia incompreendida. Muitos achavam que ela estava deprimida ou exagerando. Foi nesse contexto que nasceu o álbum 'Head Above Water' (2019), um testemunho de superação e fé inspirado em sua luta pela cura.