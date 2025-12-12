Animais Caçador vira caça e é morto por búfalo ao tentar abater o animal Um americano famoso por caçar animais de grande porte morreu atingido por um búfalo em Limpopo, África do Sul. Asher Watkins, de 52 anos, morava no Texas e era dono do Watkins Ranch Group, empresa especializada na venda de propriedades rurais de alto padrão. Por Flipar

Reprodução/Facebook