Entenda o risco do excesso de magnésio que levou a influenciadora Isabel Veloso para a UTI

Isabel luta contra um Linfoma de Hodgkin desde 2015 e havia realizado um transplante de medula óssea em outubro. Mas poucos dias após receber alta, a influenciadora precisou ser internada às pressas no dia 27 de novembro.
O marido de Isabel informou que a jovem passou muito mal, apresentando excesso de magnésio no sangue e uma baixa saturação respiratória que a levou a parar de respirar.
Devido à gravidade, ela precisou ser intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Na manhã do dia 28/11, a situação de Isabel apresentou melhora e ela conseguiu respirar sozinha após a remoção do tubo.
Lucas chegou a anunciar a alta da UTI por engano, mas logo se corrigiu, explicando que a equipe médica decidiu mantê-la em observação na UTI para reavaliação e novos exames.
No dia 29/11, o pai, Joelson, visitou a filha, que já estava em um quarto de observação. “Estive no quarto com a Isabel. Ela está sem aparelhos, recebendo alimentação por sonda. Conversamos, trocamos olhares de fé e esperança”, relatou ele.
A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue.
Este mineral é vital para inúmeras funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou, quando necessário, por suplementos.
O principal motivo para esse desequilíbrio é a insuficiência renal, pois os rins ficam incapazes de filtrar e expelir o magnésio de maneira eficaz pelo xixi.
No entanto, outras condições podem desencadear o problema, como a hemólise (processo em que glóbulos vermelhos são destruídos), um quadro que pode afetar indivíduos com linfoma.
As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática);
Ou também podem provocar sintomas como náuseas, confusão mental, problemas respiratórios e instabilidade da pressão arterial.
Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave.
Isabel Veloso apresenta fatores que aumentam o risco para o problema — entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro.
Ao longo do seu tratamento, Isabel enfrentou diversas complicações, incluindo pancreatite, hepatite, problemas na vesícula e um cisto hemorrágico.
Também chamou a atenção o fato dela ter engravidado enquanto fazia terapia contra o câncer, dando à luz em dezembro de 2024.
Em 2025, após anunciar remissão da doença, Isabel realizou um transplante de medula óssea com o pai como doador e recebeu alta em novembro, antes de voltar a ser internada após novas complicações.