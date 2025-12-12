Galeria Entenda o risco do excesso de magnésio que levou a influenciadora Isabel Veloso para a UTI O estado de saúde da influenciadora Isabel Veloso, que está na UTI, tem repercutido nas redes sociais. Em 11 de dezembro o marido,Lucas Borbas, disse que não esta mais conseguindo manter o apartamento em Cascavel de tantas idas a Curitiba, onde ela está internada. Por Flipar

Reprodução Instagram