Economia Supervulcão americano abriga depósito valioso de lítio A caldeira McDermitt, localizada entre Nevada e Oregon, nos Estados Unidos, voltou ao centro das atenções após estudos confirmarem um dos maiores depósitos de lítio do planeta, avaliado em cerca de 1,5 trilhão de dólares. Ela foi formada há cerca de 16 milhões de anos. Por Flipar

Chemicalinterest/Wikimedia Commons