Artes Neurocientistas revelam ‘magia’ de obra de arte que atrai e fixa o olhar de quem vê A tela 'Moça com Brinco de Pérola', criada pelo genial Johannes Vermeer no século 17, é uma das obras mais icônicas da história da arte. Com seu fascínio perdurando ao longo dos séculos, estudos recentes revelaram não apenas sua beleza, mas também os mecanismos neurológicos que a tornam tão cativante para os visitantes que chegam diante dela. Por Flipar

Koorosh Orooj/Wikimedia Commons