Entretenimento Jogo de sinuca diverte e ajuda na integração: foco, mira boa e senso de direção A sinuca é um jogo de mesa que utiliza tacos e bolas coloridas, sendo jogado sobre uma superfície coberta de feltro com caçapas. O objetivo é acertar as bolas nas caçapas conforme regras específicas, dependendo da variante jogada. Por Flipar

Reprodução do Youtube