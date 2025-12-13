Celebridades e TV Gavin Casalegno: conheça jovem ator que está entre os mais pesquisados no Google O Google divulgou a lista dos atores mais pesquisados em 2025. Na oitava colocação ficou Gavin Casalegno, famoso pela série “O Verão que Mudou Minha Vida”. O Flipar conta a seguir a trajetória do jovem astro! Por Flipar

Reprodução do Instagram @gavincasalegno