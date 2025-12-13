Entretenimento Chris Pratt explora túmulo de São Pedro em documentário do Vaticano Chris Pratt estrelará um documentário sobre a descoberta do túmulo do Apóstolo Pedro na Necrópole Vaticana, localizada sob a Basílica de São Pedro, com lançamento previsto para 2026, ano que marca os 400 anos da dedicação da atual basílica. A produção é assinada pela Vatican Media, pela Fabbrica di San Pietro e pela AF Films, com direção da espanhola Paula Ortiz e roteiro de Andrea Tornielli, acompanhado por Pietro Zander. Por Flipar

Reprodução Instagram /@prattprattpratt