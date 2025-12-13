Chris Pratt explora túmulo de São Pedro em documentário do Vaticano

No documentário, Pratt conduzirá o público por um percurso que une história, fé e arqueologia, ao apresentar a relação entre a construção da basílica e o local onde Pedro foi martirizado e sepultado em 64 d.C. Desde os primeiros séculos, a região se tornou destino de peregrinação, o que levou o imperador Constantino a preservar o túmulo ao erguer a primeira basílica na Colina Vaticana.
O ator afirmou ao Vatican News que considera uma honra participar do projeto, que também mostrará o processo de identificação do túmulo e dos ossos atribuídos ao Apóstolo. As escavações iniciadas em 1940 foram anunciadas oficialmente em 1950 por Pio XII, que confirmou a localização do sepultamento. Estudos posteriores permitiram que Paulo VI, em 1968, anunciasse a descoberta dos restos mortais associados a Pedro, declarados “sacrossantos”.
Em 2026, Pratt lançará, também, o thriller de ficção científica “Justiça Artificial”, no qual interpreta Ray Raven, um detetive da polícia de Los Angeles acusado de assassinar a própria esposa por um tribunal controlado por inteligência artificial, o mesmo sistema que seu personagem ajudou a desenvolver. Nesse futuro próximo, cada suspeito tem apenas 90 minutos para provar inocência antes da execução.
A IA responsável pelo julgamento assume a aparência digital de Rebecca Ferguson, enquanto Raven tenta descobrir como foi incriminado. O filme foi rodado com sequências contínuas de 60 minutos e combina elementos de screen life com thriller em tempo real.
Christopher Michael Pratt nasceu em 21 de junho de 1979, na cidade de Virgínia, Minnesota. Antes da carreira artística, trabalhava como garçom quando foi descoberto pela atriz e diretora Rae Dawn Chong, que o escalou para o curta de terror e comédia “Cursed Part 3” após se impressionar com seu senso de humor.
Depois disso, participou de produções menores até conquistar seu primeiro papel fixo na televisão como Bright Abbot em “Everwood”, de 2002 a 2006. Em seguida, atuou na quarta temporada de “The O.C.: Um Estranho no Paraíso” como Ché.
O reconhecimento, porém, só veio em 2009 com o personagem Andy Dwyer na série “Parks and Recreation”.
Nos anos seguintes, atuou em filmes como “Noivas em Guerra”, “Qual o Seu Número?”, “Uma Noite Mais que Louca”, “Cinco Anos de Noivado” e “De Repente Pai”.
Ganhou destaque ao interpretar Justin no longa “A Hora Mais Escura”, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2013, e Paul em “Ela”, igualmente indicado ao prêmio.
A fama internacional se consolidou em 2014, quando interpretou Peter Quill, o Senhor das Estrelas, em â??GuardiÃµes da GalÃ¡xiaâ?. Para viver o personagem, passou por um intenso programa de treinamento e perdeu 27 quilos.
O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, e Pratt voltou ao papel em “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “Vingadores: Ultimato”, “Thor: Amor e Trovão”, “Guardiões da Galáxia: Especial de Festas” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”.
No cinema, também protagonizou a trilogia “Jurassic World”: “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros”, lançado em 2015; “Jurassic World: Reino Ameaçado”, lançado em 2018; e “Jurassic World: Domínio”, lançado em 2022, ao lado de Bryce Dallas Howard.
Participou ainda de produções como “Passageiros”, “A Guerra do Amanhã”, do Prime Video, “The Electric State”, da Netflix, e “A Lista Terminal”, também do Prime Video.
No campo da animação, dublou personagens de “Uma Aventura LEGO 2”, “Super Mario Bros.: O Filme” e “Garfield: Fora de Casa”.
Pratt foi casado com Anna Faris entre 2009 e 2017; juntos, tiveram um filho, Jack, nascido em 2012.
Desde 2019, é casado com Katherine Schwarzenegger, com quem tem três filhos: Lyla Maria, nascida em 2020; Eloise Christina, nascida em 2022; e Ford Fitzgerald, nascido em 2024.
Chris Pratt se envolveu em controvérsias ligadas principalmente à sua fé e a comentários nas redes sociais, como quando foi criticado por agradecer à esposa pela “filha saudável”, declaração vista por parte do público como insensível em relação ao filho do primeiro casamento, que enfrentou complicações de saúde ao nascer, embora hoje esteja bem.