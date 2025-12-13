Estilo de Vida Rir faz bem pra saúde: Palhaços que marcaram a história Quando se fala em alegria, uma figura importante é o palhaço. Símbolo de risadas em qualquer circo, ele diverte pessoas de qualquer idade, principalmente as crianças. Veja palhaços notáveis que marcaram época. Por Flipar

Jacqueline Macou - pixabay