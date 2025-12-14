Casamento de Taylor Swift já tem data marcada: saiba o significado por trás da escolha

A data 13/06/26 somada individualmente, em formato numérico, obtém-se 18, e se somarmos novamente esses dois números 1+8, chega-se a 9. Segundo o site Numerology.com, o número simboliza encerramentos e novos começos, indicando transições importantes.
Pessoas próximas ao casal informaram que o noivado ocorreu em agosto de 2025, e que o casal está ansioso para oficializar a união. Em setembro, já se falava em casamento “no próximo verão”. O desejo de formar uma família teria acelerado os planos.
Inicialmente, Swift e Kelce planejavam uma celebração reservada apenas para familiares e amigos mais chegados. Ao revisar a lista de convidados, contudo, perceberam a necessidade de um espaço maior. Isso levou o casal a reconsiderar o formato do evento.
Entre os possíveis locais estão a mansão de Swift em Rhode Island e propriedades elegantes próximas. Também foram cogitados uma fazenda no Tennessee e até uma ilha privada no Caribe. O casal busca um cenário que comporte todos os convidados.
Enquanto isso, uma cena emocionante viralizou nas redes sociais. Após a estreia da série documental 'The End of an Era', de Taylor Swift, no Disney+, funcionários da cantora foram flagrados reagindo ao receberem uma bonificação generosa ao fim de sua turnê mais recente, a 'The Eras Tour'.
Taylor percorreu os cinco continentes desde março de 2023 com a turnê, definida como a mais lucrativa do mundo (arrecadou mais de 1 bilhão de dólares). Segundo a revista People, ao longo dos últimos dois anos, ela distribuiu 197 milhões de dólares (R$ 1 bi) em bônus aos profissionais envolvidos em 'The Eras Tour'.
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar.
A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha.
Durante passagem por Londres, na Inglaterra, para a turnê, Swift bateu mais um recorde: superou Michael Jackson e tornou-se a artista com mais apresentações no mítico estádio de Wembley: 8 ao todo, contra 7 do ídolo. Nas apresentações, Ed Sheeran e Florence Welch foram os convidados especiais.
Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados.
Tudo com altíssimo nível de produção tanto na qualidade das apresentações musicais (som, efeitos visuais e tecnologia em geral) como nos figurinos da cantora.
“A turnê Eras trouxe tantas primeiras vezes… Por exemplo, eu nunca tinha viajado para a Suíça antes. Este lugar é deslumbrantemente bonito. Adorei tocar para essas duas plateias maravilhosas em Zurique”, derreteu-se a estrela pop em postagem sobre a Suíça.
Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. “Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos”.
No palco Milão ocorreu um episódio que arrancou risadas do público. Taylor Swift engoliu, por acidente, um inseto. “Eu sabia que isso iria acontecer porque há muitos insetos aqui estou noite”, declarou a cantora, que completou: ‘Eu só preciso tossir um pouco”
Um dos registros mais marcantes da turnê em solo europeu foi em show de Amsterdã, na Holanda. Travis Kelce, namorado da artista, foi flagrado chorando de emoção enquanto a artista cantava.
Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania.
A turnê de Taylor Swift passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs da cantora em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais.
Houve também filas presenciais expressivas no Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estádios que abrigaram os shows da estrela pop.
Veículos de imprensa colheram relatos de pessoas que ficaram mais de uma semana acampadas no entorno do estádio do Palmeiras para garantir ingresso.
Na venda digital, a corrida dos 'Swifties' por ingressos fez a fila de espera somada das duas praças superar 1,3 milhão de pessoas.
Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada.
Taylor já havia passado antes pelo Brasil. Em 2012, por ocasião do lançamento do álbum 'Red', a cantora fez um pocket show no Brasil que teve a participação de Paula Fernandes.
Nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 13/12/1989, Taylor Swift tornou-se um maiores fenômenos da cena da música pop mundial.
Segunda a revista Forbes, Taylor Swift tem hoje uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, sendo a primeira pessoa que acumulou bilhão unicamente a partir de composição e performance.
'The Eras Tour' foi a sexta e mais recente turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global.
A próxima turnê de Taylor Swift já tem data pra começar: entre abril e maio de 2026. Até lá, o álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em 3 de outubro de 2025, acende a faísca da espera.