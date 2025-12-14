Celebridades e TV

Jamie Foxx celebra 58 anos em meio a relatos de sobrevivência na última década

Jamie Foxx celebrou aniversário em 13/12/2025 em meio a uma carreira sólida no cinema, na música e na televisão. Vencedor de uma edição do Oscar, o norte-americano obteve reconhecimento internacional e tornou-se um dos atores mais completos de sua geração. Mas nem tudo foram flores.

Por Flipar
Reprodução Twitter

Fora das telas, Foxx vivenciou momentos que poderiam constar estar em um roteiro de filme. Assim, ele completa 58 anos em meio a relatos de sobrevivência nos últimos 10 anos. Seu episódio mais difícil ocorreu em 2023, quando gravava seu stand-up para a Netflix.

Reprodução/@iamjamiefoxx

O conteúdo foi exibido no documentário 'Jamie Foxx: What Had Happened Was', ele revelou ao público que viveu uma experiência de quase. Contou detalhes sobre a grave emergência médica que sofreu em abril daquele ano, quando teve uma hemorragia cerebral que causou um derrame.

reprodução

Fox contou que “viu o túnel” e não recorda 20 dias, destacando o papel essencial de sua família, especialmente da irmã e das filhas, além da fé em sua recuperação, trazendo momentos emocionantes de superação e gratidão, mesclando humor com reflexões mais profundas.

Montagem Flipar

Um tempo depois, surgiram notícias de que o ator estava em uma clínica de reabilitação em Chicago, especializada no tratamento de pessoas afetadas por AVC e lesões cerebrais.

wikimedia commons Georges Biard

Vencedor do Oscar por “Ray” (2004), Foxx se envolveu em alguns desentendimentos. Um deles resultou em um corte na boca que o obrigou a levar pontos quando se envolveu em uma confusão no restaurante Mr. Chow, em Beverly Hills, na Califórnia.

Divulgação

De acordo com o site TMZ, o ator foi ao local jantar com familiares e teria se incomodado com o comportamento de clientes de outra mesa. Após chamar a atenção do grupo, foi atingido no rosto por um copo atirado em sua direção.

GabboT/Wikimedia Commons

Outra situação que poucos conhecem da vida de Jamie Foxx é que ele já salvou uma vida. Em 2016, um carro capotou e pegou fogo, e o ator se arriscou, correndo para soltar o cinto de segurança da vítima e arrastá-la para longe das chamas pouco antes de o carro explodir.

Instagram/@iamjamiefoxx

Jamie Foxx nasceu no dia 13 de dezembro de 1967 na cidade americana de Terrell, no Texas.

Instagram/@iamjamiefoxx

A cidade é pequena, com uma área de 48 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 14 mil pessoas, no Condado de Kaufman.

Billy Hathorn - wikimedia commons

Um dos momentos mais relevantes de sua carreira foi a conquista do Oscar de Melhor Ator pelo papel do cantor Ray Charles no filme 'Ray' (2004).

Reprodução/Universal Studios / Victor Diaz Lamich / wikimedia commons

Um fato interessante sobre a vida do renomado ator é que seu nome verdadeiro não é Jamie Foxx, que foi uma escolha artística. Ele se chama Eric Marlon Bishop e optou pelo Foxx em homenagem ao comediante Redd Foxx.

Divulgação

Foxx também é um homem da música. A música 'Slow Jamz' é um de seus maiores símbolos musicais, com destaque na mídia internacional. Sua paixão pelo som e os instrumentos, aliás, vem desde pequeno, quando tocava piano.

Divulgação

Além de 'Ray', são muitos os filmes em que o ator se destacou, como 'Código de Conduta' (2009), 'O Solista' (2009) e 'Colateral' (2004), em que vive um taxista obrigado a transportar um matador (Tom Cruise).

Divulgação

Curiosamente, Jamie foi a primeira pessoa a ser triplamente indicada num Globo de Ouro no mesmo ano.

Divulgação

Assim, em 2005, ele concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Ator (por 'Ray'), Melhor Ator em filme para TV ('Redemption') e Melhor Ator coadjuvante (por 'Colateral').

Divulgação

Jamie também é bastante lembrado por 'Django Livre' (2012), de Quentin Tarantino, em que vive o papel-título.

reprodução

Veja Mais