Celebridades e TV Jamie Foxx celebra 58 anos em meio a relatos de sobrevivência na última década Jamie Foxx celebrou aniversário em 13/12/2025 em meio a uma carreira sólida no cinema, na música e na televisão. Vencedor de uma edição do Oscar, o norte-americano obteve reconhecimento internacional e tornou-se um dos atores mais completos de sua geração. Mas nem tudo foram flores. Por Flipar

Reprodução Twitter