Jamie Foxx celebra 58 anos em meio a relatos de sobrevivência na última década

Fora das telas, Foxx vivenciou momentos que poderiam constar estar em um roteiro de filme. Assim, ele completa 58 anos em meio a relatos de sobrevivência nos últimos 10 anos. Seu episódio mais difícil ocorreu em 2023, quando gravava seu stand-up para a Netflix.
O conteúdo foi exibido no documentário 'Jamie Foxx: What Had Happened Was', ele revelou ao público que viveu uma experiência de quase. Contou detalhes sobre a grave emergência médica que sofreu em abril daquele ano, quando teve uma hemorragia cerebral que causou um derrame.
Fox contou que “viu o túnel” e não recorda 20 dias, destacando o papel essencial de sua família, especialmente da irmã e das filhas, além da fé em sua recuperação, trazendo momentos emocionantes de superação e gratidão, mesclando humor com reflexões mais profundas.
Um tempo depois, surgiram notícias de que o ator estava em uma clínica de reabilitação em Chicago, especializada no tratamento de pessoas afetadas por AVC e lesões cerebrais.
Vencedor do Oscar por “Ray” (2004), Foxx se envolveu em alguns desentendimentos. Um deles resultou em um corte na boca que o obrigou a levar pontos quando se envolveu em uma confusão no restaurante Mr. Chow, em Beverly Hills, na Califórnia.
De acordo com o site TMZ, o ator foi ao local jantar com familiares e teria se incomodado com o comportamento de clientes de outra mesa. Após chamar a atenção do grupo, foi atingido no rosto por um copo atirado em sua direção.
Outra situação que poucos conhecem da vida de Jamie Foxx é que ele já salvou uma vida. Em 2016, um carro capotou e pegou fogo, e o ator se arriscou, correndo para soltar o cinto de segurança da vítima e arrastá-la para longe das chamas pouco antes de o carro explodir.
Jamie Foxx nasceu no dia 13 de dezembro de 1967 na cidade americana de Terrell, no Texas.
A cidade é pequena, com uma área de 48 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 14 mil pessoas, no Condado de Kaufman.
Um dos momentos mais relevantes de sua carreira foi a conquista do Oscar de Melhor Ator pelo papel do cantor Ray Charles no filme 'Ray' (2004).
Um fato interessante sobre a vida do renomado ator é que seu nome verdadeiro não é Jamie Foxx, que foi uma escolha artística. Ele se chama Eric Marlon Bishop e optou pelo Foxx em homenagem ao comediante Redd Foxx.
Foxx também é um homem da música. A música 'Slow Jamz' é um de seus maiores símbolos musicais, com destaque na mídia internacional. Sua paixão pelo som e os instrumentos, aliás, vem desde pequeno, quando tocava piano.
Além de 'Ray', são muitos os filmes em que o ator se destacou, como 'Código de Conduta' (2009), 'O Solista' (2009) e 'Colateral' (2004), em que vive um taxista obrigado a transportar um matador (Tom Cruise).
Curiosamente, Jamie foi a primeira pessoa a ser triplamente indicada num Globo de Ouro no mesmo ano.
Assim, em 2005, ele concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Ator (por 'Ray'), Melhor Ator em filme para TV ('Redemption') e Melhor Ator coadjuvante (por 'Colateral').
Jamie também é bastante lembrado por 'Django Livre' (2012), de Quentin Tarantino, em que vive o papel-título.