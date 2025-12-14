Galeria Pra quem não viu: câmera flagra queda de meteorito em casa no Canadá Imagens da queda de um meteorito foram captadas recentemente pela câmera de segurança de uma casa na cidade de Charlottetown, no Canadá, a cerca de 1,3 milhão de quilômetros de Ottawa, capital do país. De acordo com pesquisadores, foi a primeira vez que houve um registro desse tipo, incluindo a captação do estrondo. Por Flipar

Reprodução