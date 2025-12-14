Traiçoeiras e letais: as praias mais perigosas do planeta

Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura.
No verão as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes.
A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes.
Colegas de Márcio lembraram que ele já havia até se destacado ao surfar ondas gigantes no Havaí, sendo capaz até mesmo de praticar o esporte sem o uso de salva-vidas e sem o suporte de jet-ski, algo comum quando as ondas são altas demais.
Por isso, Márcio fazia parte de um grupo apelidado de Mad Dogs, que se aventurava em ondas bem perigosas e que chegou a ser tema de um documentário.
As redes sociais também divulgaram a sua última imagem, antes de sofrer o acidente que causou sua morte em Nazaré.
Assim como Nazaré, outras praias também têm características que podem transformar o esporte ou o lazer em tragédia. São diversos tipos de perigo. Veja as praias mais traiçoeiras do mundo.
PRAIAS DE AREIA PRETA DO KILAUEA - Havaí - Essa região é castigada pelo vulcão do monte Kilaeua, que torna o local inseguro para nativos e visitantes.
Uma erupção vulcânica em 2018, que destruiu mais de 700 casas, provocou um fenômeno inusitado: a lava flui para encontrar o oceano, então lava esfria rapidamente e explode ou se fragmenta em pedaços de cinza. Isso cria uma imagem aterradora.
O resultado é a areia escura e o risco de que a água possa atingir, em certos momentos, temperatura de 110ºC - mais do que o ponto de fervura (que é de 100ºC).
PRAIAS DA AMAZÔNIA - Embora os rios amazônicos sejam famosos, poucas pessoas se tocam que eles também formam praias em alguns trechos. Só que praias de água doce.
A beleza da paisagem e o vigor da natureza amazônica dão tentação de frequentar as praias doces. Porém, existem criaturas perigosas que podem expor os banhistas a risco: piranhas, sucuris e enguias, entre outras.
ZIPOLITE - México - É uma das praias mais bonitas de Cancún, região turística do México. Mas é chamada de 'praia dos mortos', tamanho o perigo.
Ali existem dois tipos de correntes: uma em direção ao alto mar e a outra em direção à costa. Se a pessoa entrar na corrente que vai para o oceano, a força é tanta que ela não consegue voltar.
CHOWPATTY BEACH - Índia - Fica em Mumbai e é uma das mais sujas do mundo. Tanto a areia como a água representam risco à saúde dos frequentadores.
Em blogs sobre viagem, é comum ver as pessoas alertando que não vale a pena incluir esta praia no roteiro.
ILHA DA REUNIÃO - Fica no Oceano Índico. Desde 2011, alertas vêm sendo feitos por causa da quantidade de tubarões acima do normal.
Em dois anos, 20 pessoas foram atacadas e 7 morreram. Por isso, em 2013 o nado e o surfe foram proibidos no local. Placas avisam sobre a interdição.
FRASER ISLAND- Austrália - É Patrimônio Mundial da Unesco. A região é deslumbrante, formada por lagos, praias, vegetação viçosa.
Mas o perigo é tão grande que helicópteros de salvamento sobrevoam com frequência a área para prestar socorro. A região tem uma quantidade incomum de tubarões.
Outro animal perigoso que ataca os banhistas é o dingo, uma espécie de cão nativo da Austrália, e que é feroz. Tão selvagem que existem pesquisadores que discordam da sua classificação como cão.
E ainda é possível encontrar as águas vivas chamadas de 'garrafas azuis', que podem ser mortais.
As águas ainda têm correntes perigosas e dunas de areia profundas que confundem as pessoas.