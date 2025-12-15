Celebridades e TV Paula Toller derrota ex-parceiro na Justiça e segue em shows: ‘Envelheci bem’ A cantora Paula Toller obteve na Justiça o direito de interpretar nas apresentações da turnê “Amorosa” músicas que compôs em parceria com o ex-integrante do Kid Abelha, Leoni. O músico havia se recusado a autorizar o uso das canções, o que levou a artista a recorrer judicialmente. Por Flipar

Reprodução Instagram