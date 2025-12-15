Pra quem não viu: Glória Pires é condenada a pagar quantia milionária à ex-cozinheira

A condenação se deu por conta de direitos trabalhistas não respeitados, como horas extras, intervalos não concedidos e adicional noturno.
A decisão foi unânime e confirmada pela 8ª Turma do TRT-1 após a defesa da atriz cometer um erro técnico em seu recurso, invalidando a apelação.
Denize trabalhou na casa da atriz de 2014 em diante e, segundo a funcionária, com jornadas superiores a 12 horas diárias.
A cozinheira alegou que chegou a trabalhar muitas vezes até 1h da manhã e com intervalos de apenas 30 minutos para o almoço.
Testemunhas confirmaram parte da jornada alegada pela cozinheira e a defesa de Glória não foi capaz de apresentar registros de ponto.
Com mais de 50 anos de carreira na televisão e no cinema, Glória Pires é uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. Veja sua trajetória!
Glória nasceu em 23 de agosto de 1963, no Rio de Janeiro. É filha do comediante Antônio Carlos Pires, o que a inseriu desde cedo no universo artístico.
Sua estreia na televisão aconteceu ainda na infância, aos oito anos, na abertura da reexibição da telenovela 'A Pequena Órfã' (1971), na TV Excelsior.
Depois de participar de alguns programas da TV Globo, Glória começou a trilhar se caminho nas novelas. As primeiras foram 'O Semideus' (1973) e 'Duas Vidas' (1976 - foto).
Seu destaque maior veio em 1978, quando interpretou a jovem Marisa em 'Dancin' Days', de Gilberto Braga.
A partir dali, Glória emplacou diversos papéis emblemáticos nas novelas, como as gêmeas Ruth e Raquel em 'Mulheres de Areia' (1993), um de seus maiores sucessos.
Outros destaques de sua carreira incluem as novelas 'O Dono do Mundo' (1991), 'O Rei do Gado' (1996), 'Anjo Mau' (1997), 'Belíssima' (2005), 'Paraíso Tropical' (2007) e 'Insensato Coração' (2011), 'Terra e Paixão' (2023), entre outras.
No cinema, Glória também tem uma carreira extensa. Sua atuação no filme 'É Proibido Fumar' (2009), de Anna Muylaert, lhe rendeu vários prêmios.
Em 2006, estrelou uma das comédias mais populares do cinema brasileiro recente: 'Se Eu Fosse Você', ao lado de Tony Ramos. Uma sequência foi lançada dois anos depois.
Glória também participou de produções como 'O Quatrilho' (1995), indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e 'Lula, o Filho do Brasil' (2010 - foto), no qual interpretou a mãe do ex-presidente Lula.
Em 'Nise: O Coração da Loucura' (2016), Glória deu vida à psiquiatra Nise da Silveira, papel pelo qual foi aclamada pela crítica.
Na vida pessoal, Glória foi casada com o cantor Fábio Júnior, de 1979 a 1983. Juntos eles tiveram uma filha, a atriz e cantora Cleo.
No total, Glória é mãe de quatro filhos. Os outros três são frutos do relacionamento com o cantor e compositor Orlando Morais, com quem Glória está casada desde 1987.
Glória Pires é uma das poucas atrizes a vencer todos os principais prêmios da TV e do cinema brasileiros, como Prêmio APCA, Contigo!, Melhores do Ano, Troféu Imprensa e Kikito do Festival de Gramado.