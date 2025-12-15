Alpinista é acusado de ‘deixar namorada para morrer’ em montanha na Áustria

O caso aconteceu em janeiro de 2025, no Grossglockner, o pico mais alto da Áustria, com aproximadamente 3.800 metros.
O episódio ganhou novos desdobramentos recentemente, quando Thomas Plamberger passou a responder formalmente por homicídio.
A Promotoria acusa Plamberger de ter abandonado Kerstin 'exausta, hipotérmica e desorientada' no frio e na escuridão.
Segundo a acusação, Kerstin tinha pouca experiência em montanhas em comparação com o namorado, o qual deveria ter desempenhado o papel de 'guia responsável'.
De acordo com o processo, o alpinista teria insistido em realizar a escalada durante a noite, mesmo sabendo que a namorada não contava com o equipamento adequado.
Na ocasião, Kerstin usava botas de neve mais leves, em vez de calçados apropriados para trekking.
Plamberger afirmou ter deixado Kerstin para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada.
Porém, as equipes de resgate só conseguiram alcançá-la oito horas depois, quando ela já havia morrido por conta das condições climáticas extremas.
A acusação sustenta que Plamberger a abandonou de maneira cruel, sem sequer providenciar um abrigo contra o vento ou utilizar equipamentos de emergência como saco de dormir de bivouac ou cobertores térmicos.
Segundo informações da imprensa austríaca, o julgamento está previsto para começar em fevereiro.
A Grossglockner fica localizada na fronteira entre os estados austríacos da Caríntia e do Tirol e faz parte do Grupo Glockner da cordilheira Hohe Tauern, nos Alpes.
O pico da Grossglockner é conhecido por seu formato piramidal e por atrair alpinistas experientes desde o século 18.
É a segunda montanha mais proeminente dos Alpes, ficando atrás apenas do Monte Branco, e a mais alta a leste do passo do Brennero.
A área ao redor é extremamente popular, não só para montanhistas e caminhantes, mas também para turistas que visitam a montanha pela Estrada Alpina de Grossglockner.
Inaugurada em 1935, esta estrada panorâmica é considerada uma das atrações turísticas mais famosas da Áustria e a estrada de passo mais alta do país, atingindo 2.576 metros.
Além de sua relevância esportiva, a montanha Grossglockner é um símbolo nacional austríaco, frequentemente associada à identidade cultural do país e à preservação ambiental.