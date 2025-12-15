Cineasta Rob Reiner e sua esposa são encontrados mortos dentro de casa

De acordo com a polícia, o caso é tratado como homicídio, já que ambos apresentavam ferimentos causados por arma branca.
A família divulgou uma nota confirmando as 'mortes trágicas' e pedindo 'privacidade neste momento incrivelmente difícil'.
Ainda segundo a revista People, o filho do casal, Nick Reiner, de 32 anos, seria o principal suspeito — até a manhã do dia 15 de dezembro isso ainda não havia sido confirmado pelas autoridades. Rob Reiner era filho do diretor e comediante Carl Reiner e casado com a fotógrafa Michele Singer desde 1989.
Nascido em Nova York, em 6 de março de 1947, Reiner ficou conhecido por dirigir filmes de sucesso e atuar em séries populares nos Estados Unidos.
Ele iniciou a carreira ainda na infância como ator e, ao longo de mais de seis décadas, foi construindo uma trajetória marcante também como diretor, roteirista e produtor.
Seus primeiros trabalhos foram em séries de TV nos anos 1960. Em 1967, fez sua estreia nos cinemas atuando no filme 'Enter Laughing', o qual foi dirigido pelo seu pai.
Na década de 1970, Rob Reiner ganhou fama ao atuar na série de comédia 'Tudo em Família', participando das nove temporadas.
Apesar de ter estreado como diretor em 1974, foi com a comédia 'Isto é Spinal Tap', de 1984, que Reiner começou a ganhar prestígio como cineasta.
Depois, dirigiu 'Garota Sinal Verde', de 1985, e 'Conta Comigo', de 1986, que se tornou um clássico filme de amadurecimento adolescente.
Outros de seus trabalhos como diretor incluem 'A Princesa Prometida', de 1987, e 'Harry e Sally: Feitos um para o Outro', estrelado por Billy Crystal e Meg Ryan.
'Harry e Sally', aliás, não só é considerada uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, como é tido como o filme que popularizou o gênero.
Em 1990, Reiner dirigiu 'Louca Obsessão', suspense baseado em uma das obras de Stephen King que rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Kathy Bates.
Outro grande sucesso dirigido por Rob Reiner foi o drama jurídico 'Questão de Honra' — indicado a quatro Oscars —, lançado em 1992 e estrelado por Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore.
Em 2015, Reiner dirigiu aquele que ele considera o seu filme mais 'pessoal': 'Being Charlie', inspirado nas experiências do seu filho Nick como dependente químico.
Em 2025, Reiner dirigiu seu último filme, 'Isto é Spinal Tap 2', continuação direta do longa que o projetou como cineasta.
Como ator, ele também trabalhou em 'O Lobo de Wall Street', dirigido por Martin Scorsese, na série de sucesso 'O Urso' e no próprio 'Isto é Spinal Tap 2'.
Antes de conhecer Michele Singer, Reiner foi casado por 10 anos com a atriz e diretora Penny Marshall, de quem adotou a filha, Tracy Reiner.
Ele e Michele se conheceram durante as gravações de 'Harry e Sally'. Juntos, eles tiveram três filhos: os meninos Jake e Nick, e a menina Romy.