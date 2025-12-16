Estilo de Vida

Cidade famosa pelas flores coloca pétalas comestíveis no cachorro-quente

Quem vai Holambra, cidade que é referência na produção de flores no Brasil, tem uma opção gastronômica que chama atenção nas redes sociais: o cachorro-quente de 23cm que leva flores comestíveis . O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Por Flipar
Divulgação

Criado por Marcio Serafim Godinho e Juliana Exel, o sanduíche passou a ser vendido na lanchonete Kok Holambra, trailer tradicional na cidade que já trabalha com.outras opções de lanches 'floridos'.

Reprodução facebook

As flores, além de embelezarem nossos jardins e ambientes, podem ser verdadeiras protagonistas na culinária, adicionando um toque de delicadeza, sabor e cor aos pratos.

Martin Baron Unsplash

Embora já fizessem sucesso na chamada alta gastronomia, as flores comestíveis estão ganhando cada vez mais destaque em confeitarias e restaurantes de diversos estilos.

freepik

Numa época em que a estética das receitas se tornou essencial, especialmente por causa das redes sociais, as flores têm sido um bom exemplo dessa tendência.

Brooke Lark Unsplash

Já é possível encontrar flores em uma vasta variedade de alimentos, tais como: risotos, saladas, bolos, drinks, biscoitos e até xaropes.

pexels Ron Lach

Um exemplo que está em alta é a lavanda, que já é usada como ingrediente em queijos e sorvetes.

reprodução/youtube

Outra flor que vem ganhando espaço é a phlox, bastante usada na fabricação de biscoitos.

wikimedia commons Gopal sharma

Além dessas, cravina, capuchinha, ora-pro-nóbis e hibisco (foto) também têm boa aceitação, esta última inclusive auxilia na redução da pressão arterial.

Marjon Besteman por Pixabay

A amor-perfeito, flor típica do inverno, aparece com menos frequência, apesar de ser muito requisitada.

wikimedia commons Helio Maia

Com o crescimento da tendência, pequenos produtores brasileiros têm visto o consumo de flores comestíveis como uma chance de alavancar os negócios.

Nicolas Zea P wikimedia commons

Uma pesquisa realizada pela engenheira agrônoma Lais Rosseto, identificou a existência de 90 produtores de flores comestíveis no Brasil, incluindo ela mesma.

Johan Spaedtke wikimedia commons

Depois de terminar os estudos, ela decidiu ingressar nesse mercado e, em 2022, iniciou o cultivo de flores comestíveis no quintal de sua casa, em Londrina, Paraná.

wikimedia commons El goncalves

O aumento da demanda foi tão significativo que, no final de 2023, a engenheira formou uma parceria com outra produtora da região para conseguir atender aos inúmeros pedidos.

Augustine Fou Unsplash

As flores comestíveis têm sido utilizadas por várias culturas ao longo dos séculos, tanto na culinária quanto na medicina.

divulgação

É importante ressaltar que nem todas as flores são seguras para o consumo, por isso é fundamental ter certeza da origem e da identificação correta da espécie antes de incluí-las em suas receitas.

divulgação

Algumas das flores comestíveis mais comuns incluem a capuchinha, que tem um sabor levemente picante, semelhante ao agrião, sendo muito usada em saladas.

wikimedia commons/Syrio

A calêndula, conhecida por suas pétalas de cor vibrante e sabor amargo, que pode ser usada em sopas e ensopados.

wikimedia commons Ermell

As flores de abobrinha também são amplamente utilizadas na culinária italiana, muitas vezes recheadas com queijo ou carne e fritas.

wikimedia commons/Nativeplants garden

A rosa é uma das flores mais versáteis, com pétalas que podem ser cristalizadas, utilizadas em geleias, chás e sobremesas, graças ao seu sabor adocicado e aroma marcante.

wikimedia commons/M0tty

Além de seu uso culinário, muitas flores comestíveis têm propriedades medicinais. Por exemplo, a camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e é comumente consumida em chás para aliviar o estresse e a insônia.

congerdesign por Pixabay

